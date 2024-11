Nici măcar vecinii lui Călin Georgescu nu știau lângă cine locuiesc

CITEȘTE ȘI - Prezidențiale 2024. Se amână decizia CCR - surse

Călin Georgescu nu a fost cunoscut nici măcar de vecinii săi, până în urmă cu două săptămâni. Jurnaliștii Antena 3 CNN au mers pe teren și au vorbit cu cei care locuiesc lângă Georgescu, iar majoritatea au precizat că au aflat despre el de pe internet și nu-l cunoșteau până acum 2 săptămâni.

Jurnalist: Ziceți că-i un om bun?

Vecin: Da, este un vot de nemulțumire vizavi de întreaga clasă politică.

Jurnalist: Dar acum cat timp s-a mutat aici?

Vecin: În primăvara asta, în vara asta, nu știu data exactă.

Vecin: In primul rând, am văzut că are o comunicare foarte bună, adică față de Dumnezeu. El pleacă cu primul pas, cu Dumnezeu.

Jurnalist: Vecinii stau și ei pe TikTok? Aveți idee?

Vecin: Cum să nu? Toți au, cum sa nu. Toți vecinii.

Călin Georgescu stă într-o vilă în Mogoșoaia, județul Ilfov. Potrivit vecinilor, el s-a mutat acolo în urmă cu câteva luni. Dar unii dintre ei nici nu au știut de existența sa până acum câteva săptămâni.

Jurnalist: Dvs. de unde aţi auzit de domnul Călin Georgescu?

Vecin: Păi, dacă e vecinul nostru… Şi noi am ştiut de când s-a mutat aici. Nu am ştiut că o să iasă el. Dar noi îi mulțumim lui Dumnezeu că a ieşit el. Dacă va fi aşa şi va merge mai bine.

Vecin: L-am urmărit pe internet, că am Facebook şi YouTube-ul şi urmăresc când i s-au luat interviuri.

Jurnalist: Când l-aţi cunoscut pe dl. Georgescu?

Vecin: De vreo săptămână-două am aflat că e vecinul nostru. Nici măcar n-am ştiut. Acum am văzut.

Majoritatea vecinilor săi au mărturisit pentru Antena 3 CNN că au aflat de Călin Georgescu de pe Facebook, TikTok sau YouTube. Aceștia au precizat că victoria lui Călin Georgescu din primul tur al alegerilor prezidențiale se datorează „nemulțumirii față de clasa politică” din România.

