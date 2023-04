Netflix pregătește un serial animat care va avea la bază povestea din ''Stranger Things''

Netflix a anunţat serialul printr-un comunicat dat luni publicităţii, însă a oferit puţine detalii şi nu a precizat un titlu sau o dată de lansare.



Am visat mereu la un 'Stranger Things' animat în tradiţia desenelor animate de sâmbătă dimineaţă pe care le-am îndrăgit în copilărie, au spus fraţii Duffer, creatorii serialului original Stranger Things, într-un comunicat.



Stranger Things a avut premiera pe Netflix în 2016 şi a devenit cel mai vizionat serial în limba engleză al platformei. Producţia spune povestea unui grup de adolescenţi care se confruntă cu o serie de întâmplări bizare în oraşul fictiv Hawkins, din statul Indiana.

Netflix a anunţat cu o ocazie anterioară că este în pregătire un serial derivat Stranger Things, precum şi o piesă care va avea premiera în West End, Londra, în noiembrie.

Netflix va produce mai puţine filme

Platforma de streaming Netflix a decis să îşi restructureze divizia de filme pentru a produce mai puţine filme în fiecare an şi a centraliza procesul de luare a deciziilor, informează Bloomberg News.



În mod normal, Netflix îşi devansează cu mult competitorii de la Hollywood în ceea ce priveşte producţia anuală, în condiţiile în care produce aproximativ 50 de filme în fiecare an. Potrivit Bloomberg, directorul diviziei de filme de la Netflix, Scott Stuber, vrea să reducă numărul de filme pe care compania le produce pentru a se asigura că filmele vor fi de calitate mai bună. Doar câteva dintre filmele realizate de Netflix câştigă un Oscar, precum "Nimic nou pe frontul de vest", care anul acesta a fose desemnat cel mai bun lungmetraj internaţional, sau sunt vizionate de zeci de milioane de persoane, cum este cazul producţiei "Glass Onion: A Knives Out Mystery". În schimb, multe producţii Netflix trec neobservate.



Tot în cadrul procesului de restructurare, Netflix va aduce laolaltă diviziile care produc scurtmetraje şi filme de tip midsize, ceea ce ar putea conduce la disponibilizări şi plecarea unor directori experimentaţi. Unul dintre aceşti directori este Lisa Nishimura, responsabilă pentru documentare şi filme cu buget redus, care va pleca după mai mult de 15 ani în cadrul companiei.



Restructurările sunt mult mai mici decât cele decise de Netflix în urmă cu un an. Atunci compania, care a încheiat anul 2022 cu aproximativ 12.800 de angajaţi, a desfiinţat sute de poziţii în încercarea de a reduce costurile după ce ritmul de creştere a numărului de abonaţi a încetinit.



Măsurile introduse de Netflix sunt similare celor adoptate de mulţi competitori din industria de film şi televiziune, care au redus costurile ca răspuns la diminuarea audienţei tradiţionale în rândul celor care se uită la televizor dar şi a presiunilor venite de la investitori pentru a îmbunătăţi profitabilitatea serviciilor de streaming. De exemplu, Walt Disney Co. a demarat săptămâna aceasta un proces de eliminare a 7.000 de locuri de muncă.



În condiţiile în care găsirea de noi clienţi a devenit mai dificilă, Netflix a introdus un tip de abonament cu un preţ mai redus dar care include şi reclame, pentru a-şi creşte veniturile şi a atrage utilizatori interesaţi de preţul abonamentului. Netflix a încheiat anul 2022 cu 231 de milioane de abonaţi plătitori şi urmează să introducă un program care îi obligă pe cei care utilizează parola altcuiva să plătească pentru serviciul de streaming, scrie Agerpres.

