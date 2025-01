Ne așteaptă un "tsunami economic mai rău ca în 2008". Vești proaste pentru toți românii - analiza Elenei Cristian

Experții din domeniul economic lansează avertismente care, pentru mulți, ar putea să stârnească amintiri neplăcute. Potrivit acestora, ne paște un tsunami economic.

Un fost director financiar trage un semnal de alarmă, explicând că intensitatea acestei mari primejdii economice poate fi asemănătoare cu „marea criză economică din 2008”. În acea perioadă, era director la o instituție bancară din România, povestind cum a explodat, pur și simplu, numărul oamenilor executați silit, dar și cum tot mai multe persoane spuneau băncii că nu mai au niciun ban pentru rate.

„De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clienților și celor care mă urmăresc pe rețelele sociale că am un deja vu din 2008. În perioada 2007-2011 am fost director financiar într-o bancă. Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe baza împrumuturilor bancare și prăbușirea atunci când au dispărut împrumuturile”, explică Radu Georgescu într-o postare pe Facebook.

Ca atunci, există tot mai multe „bule” care ar putea să se spargă. Se face referire la „bula” bugetarilor. Mai exact, concedierile din sistemul bugetar au avut loc și înaintea marii crize din 2008. Totodată, „bula” imobiliară atrage și ea atenția printr-o activitate îngrijorătoare. Sunt tot mai multe persoane care vor să-și vândă casele sau apartamentele, însă nu reușesc. De exemplu, o casă de 100.000 de euro, care a fost luată cu un credit ce acoperea prețul complet, nu poate obține acum la licitație nici măcar prețul de 50.000 de euro. Piața imobiliară a ajuns să fie atât de ridicată tocmai din cauza creditelor oferite de bănci.

Elena Cristian, analist DC Business, a abordat acest subiect la România TV. Jurnalista a venit cu o previziune și mai gravă decât atât.

„Va fi o criză mult mai profundă decât cea din 2008 și nu este doar analiza mea.”

„Sunt de acord cu multe analize pe acest subiect, dar până la un anumit punct. Vreau să precizez că, în plină furtună economică, se apropie acest tsunami. România este deja, din decembrie anul trecut, odată cu acea ordonanță trenuleț și cu toate acele modificări, în furtună financiară. Va fi un tsunami, însă nu sunt de acord că există similitudini între criza de acum și cea din 2008. În 2008, România venea după ani buni de creștere economică, de stabilitate, de lucruri bune sau relativ bune, pe un trend pozitiv. Noi acum venim după o pandemie, după ani grei pentru România, după ani grei pentru mediul de afaceri, venim după instabilitate economică, venim după instabilitate politică, după dobânzi foarte mari și decizii proaste ale statului. Contextul este cu totul altul. Ce vreau să spun este că va fi o criză mult mai profundă decât cea din 2008 și nu este doar analiza mea”, a explicat Elena Cristian.

