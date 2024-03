NATO are un nou purtător de cuvânt. Radu Tudor: Ea o înlocuiește pe Oana Lungescu - Foto în articol

NATO are un nou purtător de cuvânt. Farah Dakhlallah este cea care a preluat funcția după ce s-a retras românca Oana Lungescu. Analistul militar Radu Tudor a spus tot ce se știe despre ea.

"Farah Dakhlallah este noul purtător de cuvânt al NATO. Ea o înlocuiește pe Oana Lungescu, cel mai longeviv și apreciat purtător de cuvânt, ce a deținut această poziție între 2010 și 2023. De la plecarea Oanei Lungescu, funcția de purtător de cuvânt a fost asigurată de Dylan White.

Ce se știe despre Farah Dakhlallah?

Este cetățean britanic și are o vastă experiență în domeniul comunicării. Până în prezent, a fost :

- Director de Relații Media pentru Africa și Orientul Mijlociu la Astra Zeneca

- Manager de Comunicare la OMS

- Head of Communication la Biroul ONU pentru Afaceri Umanitare

- Specialist în comunicare la UNICEF

- Purtător de cuvânt în limba arabă la Foreign Office

- Producător la Thomson Reuters

- Jurnalist ITN

Este absolventă a Universității Cambridge, Relații Internaționale și London School of Economics, Master in Comunicare. Cunoaște 4 limbi străine. Are 40 de ani. Este cetățean britanic de origine libaneză", a scris Radu Tudor pe blogul său.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News