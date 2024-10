Răzvan Ioan Dincă, Șeful Societății Române de Radiodifuziune, a explicat că Radio România, ca instituție culturală, are responsabilitatea de a promova muzica și cultura română într-un mod care respectă misiunea sa publică. Deși manelele pot fi controversate, ele reprezintă un aspect al culturii naționale și, prin urmare, ar putea fi abordate și discutate, dar într-un mod bine gândit, documentaristic, fără a fi promovate excesiv.

Întrebat dacă se vor auzi vreodată manele la Radio România, Răzvan Ioan Dincă nu a oferit un răspuns clar în privința difuzării manelelor și a subliniat incertitudinea viitorului în acest domeniu.

„Despre viitor pot vorbi în măsura în care pot controla ceva. Nu știu cum să vă răspund. În același timp, ce pot să vă spun este că abordarea pe care o avem în ceea ce privește conținutul muzical arată cam așa.

Radio România Muzical este un fel de bijuterie a României pentru că furnizează muzică clasică. (...) Radio România Cultural are un mix. Acolo nu e doar muzică clasică, acolo este un mix făcut extraordinar de bine de cei care gândesc playlist-urile de la Radio România Cultural. E o adevărată bucurie să asculți muzică adresată anumitor ore, anumitor perioade din zi sau anumitor perioade din an, foarte bine gândită, psihologic gândită sau sociologic bine gândită de cei care fac muzică în interiorul Radio România Cultural.

Radio România Actualități este un post mai generalist în care putem găsi uneori și muzică populară, putem găsi și muzică interbelică, putem găsi și muzică folk, și muzică contemporană și artiști contemporani.", a spus Răzvan Ioan Dincă.

„E foarte ușor să asociezi maneaua cu manelismul"

Răzvan Ioan Dincă a spus că, deși nu a auzit manele la Radio România, nu consideră că acest gen muzical ar trebui exclus. El le vede ca un mix oriental relevant, legat de cultura română. Acesta a subliniat că o emisiune dedicată manelelor și rolului lor în societate, bine concepută și prezentată, nu ar fi negativă, chiar dacă ar putea genera reacții.

„Deocamdată, eu nu am auzit vreodată să existe manele, dar să știți că am puțină pregătire și nu consider că manelele sunt ceva ce trebuie neapărat aruncat la coșul istoriei muzicale, pentru că ele reprezintă un gen, un mix oriental, uneori într-o legătură inclusiv cu cultura română, destul de relevant.

Nu aș fi foarte foarte sigur că o emisiune despre subiectul manele și despre rostul acestora în societate - ilustrat ca atare, gândit într-un anumit fel și ales așa cum trebuie - ar fi de rău augur, pentru că e foarte ușor să asociezi maneaua cu manelismul. Ori la Radio România, cred că tocmai asta trebuie, să punem niște teme pe masă, să le discutăm, să le facem transparent, chiar dacă, poate, uneori cineva o să spună: „Aoleu, la Radio România s-au ascultat manele.", a spus Răzvan Ioan Dincă.

„Dacă și maneaua face parte din cultura națională, ea trebuie exprimată"

Răzvan Ioan Dincă a subliniat importanța promovării unui conținut muzical care să respecte misiunea publică a Radio România și care să reflecte valorile culturii române. El consideră că Radio România este o instituție culturală profundă, care nu oferă doar conținut artistic, ci și o reflecție a comportamentului social. Acesta a afirmat că, dacă manelele fac parte din cultura națională, ele ar trebui prezentate într-un mod corespunzător, de exemplu, printr-o abordare documentaristică, fără a fi promovate obsesiv, astfel încât să nu contravină misiunii publice a postului.

„Da, în momentul în care începi să promovezi cu obstinație un anumit gen de acest fel, să-l ai tot timpul, și în textele respective apar niște semnale care nu au de-a face cu misiunea publică, până la urmă, despre asta e vorba... Noi trebuie să urmărim o misiune publică definită în Constituție. Acolo sunt niște valori. Acele valori le punem noi în practică, atunci când discutăm inclusiv despre grile, despre modul în care se alege muzica, pornește de la valorizarea culturii române.

Radio România este o instituție profund culturală. Nu înseamnă că furnizează doar conținut cultural în sensul de conținut artistic. Cultura e ceea ce ne rămâne după ce uităm totul, cultura e tot comportamentul nostru social. Radio Română ne expune această cultură și o face într-un ansamblu care are legătură cu misiunea publică.

Dacă și maneaua face parte din cultura națională, într-un sens profund, ea trebuie exprimată într-un anumit fel, măcar documentaristic.”, a spus Răzvan Ioan Dincă la DC News și DC News TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News