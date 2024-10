Motivul pentru care nimeni din familia lui Marcel Ciolacu nu a venit să îl susțină la dezbaterea care îl avea în prim-plan

Candidatul din partea Partidului Social Democrat la președenția României, premierul Marcel Ciolacu, a fost invitatul lui Mihai Gâdea, miercuri seara, la emisiunea și dezbaterea „Un Președinte în Fața Națiunii”, la Antena 3 CNN.

În fiecare seară, candidații au venit cu "cei mai iubiți susținători". În această categorie s-au încadrat oamenii dragi, familie, apropiați care pot să ofere o mărturie publică despre calitățile pretendenților. Elena Lasconi a venit cu mama sa, Nicolae Ciucă a venit cu nepoata, nora și soția, iar Mircea Geoană a venit cu soția și cei doi copii. Totuși, Marcel Ciolacu a ales să vină singur.

Care este motivul pentru care Marcel Ciolacu nu a venit la dezbatere cu familia

"Nu am folosit niciodată familia. Nu am fost niciodată la fiul meu la facultate, fiindcă în acea perioadă începusem să ocup anumite funcții în statul român. Când au terminat facultatea, acum de curând, am fost împreună cu soția, să-i văd pe amândoi. Între timp, am doi copii, deoarece fiul meu s-a căsătorit și am și eu o fată. Nu m-am postat niciodată. Cred că sunt trei postări: când a terminat liceul, când s-a îndrăgostit de Iris și eram la mare și ultima acum, când a terminat facultatea. Am vorbit cu el ieri. I-am spus: ‘Filip, ce faci?’ El zice: ‘da, old man (bătrâne)’, așa îi place lui să-mi spună. Zic: ‘Mă, uite, eu acum trebuie să te întreb. Uite, am emisiune, sunt invitat la domnul Gâdea, ceilalți au venit cu familia, vrei să te prezinți?’ El mi-a spus: ‘Aș veni. Nu cred că vine Iris, dar tu știi că pe 17 noiembrie am rezidențiatul. Îți promit că la următoarea o să vin’.

E un pas mare pentru el. Am evitat mereu să-mi expun familia. Am o familie normală, modestă. Rectorul de la Universitatea de la Constanța m-a întrebat ‘cu cine a făcut proiectul final?’ I-am zis ‘îmi pare rău, dar nu știu’. Nici n-am îndrăznit să-l întreb pentru că mă repezea. E un copil care vrea să crească pe picioarele lui și asta mă bucură. Am un copil bun și nu mi se datorează mie. Trebuie să recunosc, se datorează soției", a explicat Marcel Ciolacu.

Ciolacu: Am ales să vin cu o prezentare

În schimb, premierul a decis să vină cu o abordare unică. Liderul PSD a venit cu un clip de prezentare prin care să arate cine este el. "Am ales să vin cu o prezentare a mea, personală. Este despre cine sunt eu și cum mă percep pe mine", a explicat Marcel Ciolacu.

Clipul a prezentat un scurt istoric personal, o biografie, despre locul în care s-a născut, ce rol au avut părinții în viața sa, cum și-a petrecut tinerețea și ce aspirații a avut. Totodată, montajul a fost însoțit de poze de arhivă, poze din diferite momente cheie ale vieții sale, animate sau făcute 3D cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

