Mohammad Murad compară România cu Bulgaria, Germania, Franța: Câți bani produce un angajat într-o firmă românească

„Știu foarte bine ce înseamnă mediul de afaceri. Tot timpul am făcut referire la doar două categorii: multinaționale sau companii mari și simplul consumator. Să știți că mediul de afaceri în România se bazează, în primul rând, pe cel mediu și companii care încearcă să crească de la întreprindere mică la medie. Suntem în fața unei noi probleme. Ne puneți pe noi ca mediu de afaceri să concurăm cu o Europă deschisă, în contextul în care nu avem aceleași condiții. Dacă ne uităm în stânga, în dreapta, vedem că impozitele pe salarii, de exemplu, în Bulgaria sunt la jumătate de cele din România. Birocrația din România este mai mare decât are Vestul. Tehnologiile care există în Germania și Franța nu se compară cu ale noastre. Deci, noi nu putem concura într-o piață deschisă europeană dacă nu avem măcar condițiile normale”, a spus Mohammad Murad în cadrul emisiunii „De Ce Nu în România?” de la DCNews.

„Noi plătim dobânda la credite 5, 6 la sută, iar în Germania e 1 la sută. Cum putem rezista noi?! Această politică nu arată decât un singur sens. România va fi o sursă de angajați în altă parte sau în țară, unde dominante vor fi multinaționalele care au tehnologie peste noi”, a subliniat Mohammad Murad.

„Poate nu știți. Un angajat într-o firmă românească produce pe lună de la 2.500 până la 4.000 euro. Un angajat la multinaționale produce pe lună, în România, peste 8.000 euro. De ce? Nu avem experiență, nu avem tehnologie, avem nevoie de stat să ne ajute. E nevoie de o politică pentru un capital autohton”, a mai spus Mohammad Murad.

Cea mai bună zi din ultimii 20 de ani a fost marți, 22 martie, în portul Constanța

Invitat la DC News, la emisiunea „De Ce Nu în România?“, Toma Petcu, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Senat, a vorbit despre riscul ca Dunărea să fie închisă.

„Noi intraserăm într-o competiție destul de dură cu porturile bulgărești Burgas și Varna, iar avantajul nostru tot timpul a fost că Portul Constanța are ape adânci, ceea ce începe să nu mai fie un avantaj, fiindcă și la Varna se amenajează dane de operare pentru ape adânci și mai aveam avantajul că legătură pe Dunăre, care poate să ajungă până la Rotterdam... Mă rog, aici avem un mic dezavantaj, fiindcă Dunărea nu este navigabilă toate cele 365 de zile. Sunt 6 luni pe an când nu este activă, iar bulgarii blochează amenajarea printr-un proiect important, blochează tocmai pe ideea să-i activeze porturile din Bulgaria, Burgas și Varna, pentru că mergând prin Bosfor și Dardanele, nu are sens să te mai duci 4-500 de mile până în Constanța, când poți să te oprești acolo (...)“.

Când am lucrat la programul de guvernare pentru Guvernul PNL - PSD, acolo am prins în mod expres ca la nivelul Guvernului să se facă o comisie interministerială între Ministerul Transporturilor, Ministerul de Externe și Ministerul Mediului, pentru că problema este pe zona de mediu, să creeze o comisie care să meargă să negocieze cu partea bulgară pentru a debloca de urgență acest proiect.

Dacă nu deblocăm acest proiect, riscăm ca Dunărea să fie închisă mai mult de 6 luni în următorii 2 ani, ceea ce va duce la reticența companiilor serioase de transport de a mai face vreun plan de transport anual sau multi-anual pe Dunăre, fiindcă aici, dacă nu îți faci un business plan cel puțin pe 80% din perioada anului, chiar nu are sens să te implici“, a spus Toma Petcu.

„Bine, chiar ieri am văzut o informație foarte interesantă și mi-au zis și prietenii mei care lucrează în portul Constanța. Ieri au fost 14.500 de containere operate. A fost cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani“, a adăugat Mohammad Murad. Mai multe, AICI!

