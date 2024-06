Modificări legislative, într-o ”discreție totală”. Dumitru Chisăliță (AEI), despre noua lege a prosumatorilor: S-ar putea să aibă un interes mare

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a făcut câteva precizări importante legate de cele mai recente modificări legislative privind prosumatorii, dar și deținătorii de centrale pe gaz.

Astfel, în opinia sa, acestea trebuiau dezbătute public, dar mai mult, în privința prosumatorilor, prevederile ar trebui să se aplice la prosumatorii noi, nu la cei care au făcut deja investițiile și au respectat legea în vigoare.

”Legat de evoluția pieței de energie, sub aspectul modificărilor legislative, din păcate următoarele șase luni vor veni la pachet cu multe lucruri nu foarte bune.

Sunt două abordări care au apărut pe ultima sută de metri de funcționare a acestui legislativ, în același timp să spunem că ceea ce s-a întâmplat a fost într-o discreție totală, ca să nu spunem că s-au făcut pe ascuns.

Au fost două abordări care nu cred că ele trebuie privite radical, ca fiind niște chestii de neabordat sau de nediscutat, doar că eu consider că dat fiind faptul că impactul va fi unul mare și major, ar fi fost nevoie de o dezbatere reală pentru ca aceste lucruri să nu ne trezim cu ele, pur și simplu, ci să încercăm să atingem acel optim de care ar fi trebuit să beneficiem”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele președintele Asociației Energia Inteligentă, în exclusivitate pentru DC News.

Chisăliță: Un interes mare ca să apară o astfel de prevedere legală

”În primul rând, modificarea acestei legi a prosumatorilor, prin care se dorește ca prosumatorii să devină și stocatori. În fapt, legea, atunci când a ieșit, trebuia să iasă cu această premiză. În sine, a produce energie electrică și să nu ai o minimă stocare pentru necesitățile interne este pur și simplu o prostie, un element non-tehnic.

Dar în același timp, după ce ai lăsat 2-3 ani, după ce oamenii au dezvoltat, au pus pe banii lor sau pe alte fonduri, sisteme de producerea energiei electrice și echilibrarea cu rețeaua, să vii acum și să spui că trebuie să dai jos niște echipamente, să pui alte echipamente, să vii cu sisteme de încărcare, adică lucruri care nu au fost luate în considerare în ace s-a făcut proiectul, în care s-a făcut studiul de fezabilitate a investiției, profitabilitatea. (...)

Problema cea mai mare este că trebuie să schimb niște echipamente, adică am pus acum o lună niște echipamente, iar legea a venit acum să mă forțeze să le dau jos. Nu am ce să fac cu ele, trebuie să le arunc ca să pun alte echipamente, iar asta, din punctul meu de vedere nu este deloc normal.

Un echipament, în momentul în care l-am pus, el trebuie să își urmeze normalitatea amortizării lui, tocmai pentru a fi eficientă acea investiție.

Faptul că nu s-a făcut de la început legea, nu trebuie să fie plătită și nu trebuie să fie sancționați cei care au aplicat legea până la momentul de față. Da, pentru prosumatorii noi sunt absolut de acord, obligativitatea bateriilor este un element pentru siguranța acelor prosumatori, către reziliența acelor prosumatori. Sunt de acord cu o astfel de construcție, dar care să se bazeze de la început, să știu pe ce costuri mă duc, știu ce investiții fac, nu cumpăr niște echipamente pe care să le schimb peste o săptămână, o lună, un an.

Și pentru ceilalți (n.r. prosumatorii activi) se poate regândi chestiunea aceasta, pe măsură ce găsim niște elemente care să nu îi afecteze în mod direct prin această implementare a schimbărilor care au survenit din cauza proastei gestionări și a proastei legislații care a fost făcută la apariția noii legi a prosumatorilor”, ne-a declarat Dumitru Chisăliță, subliniind că prosumatorii sunt puși să plătească pentru incompetența sau interesul cuiva. ”Un invertor costă mii de euro, ori, cineva care își face o socoteală: Am vândut 200.000 de invertoare în ultimii doi ani de zile și în următorii doi ani mai vindem 200.000 de invertoare, s-ar putea să aibă un interes mare ca să apară o astfel de prevedere legală”.

Ce variante de încălzire mai au românii

”A doua chestiune, privind centralele pe gaz, aici este o problemă pe care am mai discuta-o la nivelul Asociației, am avut o poziție foarte clară și neechivocă, în urmă cu șase luni, în care am arătat că Directiva, chiar dacă a ieșit așa cum a ieșit, România are nevoie să aibă o anumită poziție la nivelul Uniunii Europene, că e necesar să aibă o transpunere a acestei Directive, care să se facă în interesul românilor. Din păcate, vedem că absolut deloc nu se întâmplă acest lucru și ne confruntăm cu o situație, care astăzi nu e dramatică.

Astăzi, această lege nu îi afectează, sub nicio formă, pe cei care dețin o centrală pe gaze, de apartament. (...) Nici pe cei care au în intenție să își pună în perioada imediat următoare, pentru că astăzi, indicatorii de performanță, așa cum sunt numiți în lege, stabilesc că la nivelul unei centrale care există într-un apartament sau care se dorește să fie montată într-un apartament nou, exceptând acele localități din România, unde prin PUZ nu sunt permise decât centralele de cvartal, trebuie să îndeplinească indici de performanță energetică și care astăzi sunt indicii unei centrale termice în condensație.

Aceștia sunt indicii de astăzi, dar în momentul de față există un regulament care este în lucru de vreo 2 ani, care se aștepta să iasă din 2023, dar care probabil că va ieși cât de curând, în următoarele, și fiind regulament se aplică obligatoriu în România. (...) Noi am așezat pe masă totul, iar când va ieși, este o suspiciune a mea, va foarte restrictiv și nu mai ai ce să zici. Legea spune așa, regulamentul spune la fel, ne conformăm. Cum ne conformăm? În sensul în care trebuie să mergem către alte forme de a ne încălzi”, a mai spus Chisăliță.

Potrivit președintelui AEI, ”este o construcție care ținând seama de contextul României, nu ne avantajează și nu este una care ar fi trebui să apară în acest sens. Nu sunt adeptul să spun că nu există altă variantă decât încălzirea pe gaze. (...) Conform legii oamenii au posibilitatea să rămână la sistemul de termoficare sau să își pună pompe de căldură”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.

Citește și: Parlamentul României interzice centralele de apartament. Legea merge la promulgare

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News