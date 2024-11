Model de succes lângă București: a început cu patru familii de fermieri. ”Ajung din câmp pe raft în câteva ore!”

”Fiecare producător are liniște financiară. Am ajuns la un nivel în care fiecare livrează marfa și până diseară încasează și banii. Undeva seara la 19:00 - 20:00, fiecare aduce marfa. Prin asta am scurtat și timpul. Dacă noi avem o comandă, dimineața, la ora 09:00, până la ora 12:00 ajunge în raft” o spune Doru Buturugă, producător local din Vărăști, conform DCNewsTV.

Cooperativa agricolă din Vărăști, județul Giurgiu, a început cu patru familii. Astăzi, unește 150 de familii care ne pun nouă, cumpărătorilor, legume proaspete pe raftul magazinelor.

Producătorul local afirmă că un producător care nu are unde să valorifice marfa, pierde jumătate din an în piețe și târguri. El a dat exemplul unei familii, de 3-4 persoane, care, înainte să intre în cooperativă, produceau 30.000 de salate/an. Astăzi, prin timpul câștigat și prin piața de desfacere, produc, aceleași persoane, 600.000 de salate/an. Astăzi, producătorul doar produce.

