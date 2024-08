”Moda” care poate duce la ”boala psihică”. Bilic: Îi dai omului îndoiala. Creierul nostru rudimentar nu știe să aleagă

Nutriționistul Mihaela Bilic a făcut precizări importante cu privire la alimentație, subliniind care este cea mai mare greșeală pe care o fac americanii, care au lansat o modă deloc potrivită în relația cu mâncarea.

”Cuvântul nociv în relația cu mâncarea mi se pare aberant. Natura nu a creat decât produse comestibile sau necomestibile. Deci nu există un produs comestibil nociv. Iar această modă americană care folosește cuvinte extrem de grele și pune acest dramatism pe mâncare este extrem de periculoasă. Francezii sunt indignați de atitudinea și curentul acesta. De ce? Pentru că creierul nostru rudimentar nu știe să aleagă mâncare sănătoasă și nesănătoasă. El spune doar atât: dacă este bun de mâncat, este sănătos.

În momentul în care tu îi dai omului îndoiala, mâncarea asta nu știu dacă ai ales-o bine sau nu, chestiunea aceasta duce la boală psihică. Și atunci oamenii nu mai sunt atenți la factorii nocivi, ăia mulți, și din mediu, și din viața noastră, concentrații fiind pe această muncă, de zi cu zi, să își facă alegeri alimentare corecte.

Aceasta este moda americană și îndoctrinarea idioată a americanilor și de obicei a societății de a ne speria ce un lucru din farfurie ca să nu mai băgăm în seamă adevăratele cauze ale nefericirii noastre.

Dacă este mâncare este sănătoasă, dacă este mâncare prea multă este nesănătoasă pentru că ai mâncat prea multă”, a explicat nutriționistul Mihaeal Bilic în podcastul lui Damian Drăghici, fiind întrebată ce alege între cartofii prăjiți și țigară, cartofii despre care americanii susțin că sunt nocivi.

Bilic: Îți fac o plăcere pură, simplă, banală

Revenind la întrebarea lui Damian Drăghici, nutriționistul a subliniat că ”dacă aș alege între cartofi prăjiți și țigară, pot să spun că nu se pot compara. Culmea, cartofii prăjiți îți fac o plăcere pură, simplă, banală. Dați unui copil să aleagă între un cartof fiert și unul prăjit. De ce îl alege pe cel prăjit? Pentru că în instinctul nostru noi știm că grăsimea este sănătoasă, din grăsime supraviețuim, din amidon cu apă nu supraviețuim. Și atunci, dacă noi avem asta în instinct, cine ești tu să vii și să îmi spui că aceștia sunt nocivi? E jenant”, a mai spus Mihaela Bilic.

De asemenea, nutriționistul a subliniat că mestecatul de frunze de tutun, din urmă cu secole, avea beneficiile sale, în timp ce fumatul clasic, care este ”o chestiune gestuală, de atitudine, de aroganță, de făcut fum. (...) Foarte interesant, dacă ne întoarcem la nicotina clasică este sănătoasă, crește glicemia. Oamenii când mestecau frunze de tutun, erau amărâții care nu aveau mâncare și când mestecau frunzele le creștea glicemia ca și cum ar fi mâncat”, a mai spus Bilic, fără a le sugera urmăritorilor săi să se apuce de fumat.

Farfuria ideală: ce trebuie să conțină, dar mai ales, ce cantitate

Farfuria ideală, nu perfectă, așa cum a numit-o Mihaela Bilic, într-o altă emisiune online, se poate măsura cu multă ușurință, cu propriile mâini, aceasta având dimensiunea a două palme.

Cât privește conținutul farfuriei ideală, acesta diferă de la o persoană la alta, în funcție de obiectivul pe care și l-a propus.

”Sunt unele persoane care vor să își mențină silueta, iar alții, în funcție de bugetul caloric pe care îl au alocat zilnic, fie trebuie să slăbească, fie să se îngrașe și atunci farfuria lor poate să fie diferită.

În farfuria ideală - una de menținere a greutății, ar trebui ca jumătate de ea să fie plină de legume, salată, legume gătite, verdețuri, mai puțin leguminoasele boabe (fasole, linte, mazăre).

În momentul în care legumele vor fi majoritare în farfurie nu avem cum să greșim, tocmai pentru că ele înseamnă 90% apă, vitamine, minerale, fibre, foarte puține calorii. Și atunci, legumele sunt prietenul siluetei noastre, nu că spun nutriționiștii, ci dacă vreți din punct de vedere psihologic.

Avem un stomac care nu știe să numere caloriile, metabolismul nostru nu are un bec roșu care să se aprindă dacă am depășit numărul de calorii de care organismul are nevoie și atunci, funcționând doar pe imagine și pe volum, stomacul nostru este impresionat doar de volum”, a mai spus Mihaela Bilic.

De altfel, nutriționistul a exemplifica pe înțelesul tuturor procesul de ”satisfacere” a stomacului.

”Dacă lui îi mult de mâncare, chestiunea asta îl satisface. Dacă îi dai lucruri micuțe, indiferent că sunt concentrate, pentru el, că îi dai o roșie cherry sau o bomboană de ciocolată, sunt lucruri identice. Abia peste câteva ore metabolismul realizează că din ciocolată a primit mai mult calorii și ar fi trebuit să ne fi săturat mai tare.

Însă în momentul în care noi mâncăm, pentru stomac, volumul contează și este impresionat doar de lucrurile care îl umplu ca volum”, a spus Mihaela Bilic într-o altă emisiune online, adăugând că în cealaltă jumătate trebuie asociate proteinele cu carbohidrații.

