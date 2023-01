Mircea Geoană, așa cum nu l-ați mai văzut. ”Am plâns un pic la Avatar, când a murit băiețelul”

Mircea Geoană a fost invitatul Ionelei Năstase ”La Cină”, la Digi24, unde a oferit mai multe detalii din viața sa. Printre altele, el a dezvăluit că ”momentul meu de mândrie intelectuală a fost când am intrat la Drept”: ”A intra la drept înainte de `89, la fără frecvență, unde erau 50 de locuri pentru toată țara... Am intrat al treilea, am fost extrem de mândru”. El a vorbit și despre lunile de armată: ”Aoleu, ce armată am făcut. La Slatina. Eram 100 de copii într-un dormitor, cu trei WC-uri turcești, un singur duș cald pe săptămână. A fost destul de dur, dar poate că ne-a și călit, nu știu ce să spun, n-am o amintire grozavă”.

Prima întâlnire cu soția sa

Cât despre primul său salariu, Mircea Geoană spune că a fost 7000 de lei. Ulterior, în baza unui concurs, a ajuns la Externe, unde salariul a fost de doar 3.000 de lei. ”M-am dus la nevastă acasă și m-a întrebat dar unde ai ascuns banii?” își amintește Mircea Geoană. Despre momentul în care a cunoscut-o pe Mihaela, soția sa, Mircea Geoană spune că a cunoscut-o la Predeal, moment în care el avea o ținută... aparte: ”Ne-am intersectat la coadă la telescaun. Eu eram adunat de pe drumuri - și acum râde de mine. Aveam o canadiană verde, cu trei numere mai mari, un fes portocaliu, pantaloni împrumutați de la niște prieteni, niște bocanci vai de capul meu, niște schiuri de căpătat. Cred că fugea lumea de pe pârtie când mă vedea. Ne-am nimerit să mergem în același telescaun. De acolo a început, am fost logodiți doi ani și acum sunt 30 și ceva de ani de căsnicie fericită”.

În același interviu, Mircea Geoană a spus că și acum ține tot cu Rapid și chiar merge și la stadion: ”Cu Rapidul țin pentru că fiecare dintre noi avem o dragoste din tinerețe”.

El a vorbit și despre cel mai greu moment din viața sa, când era la un pas să-și piardă fiica imediat după naștere, pentru că a luat o bacterie din spital. Despre ce-l emoționează, mai recent, Mircea Geoană a mărturisit, în mod surprinzător: ”Am plâns un pic la Avatar, când a murit copilul, când a murit băiețelul la sfârșit. De multe ori, trebuie să-ți permiți să fii mai sentimental. Eu fac o meserie dură, politica e dură, ce fac la NATO e foarte dur, dar, uneori, trebuie să-ți permiți să fii și vulnerabil”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News