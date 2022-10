Mircea Badea, reacție tare după declarațiile lui Cezar Ionașcu privind decizia Deliei de nu a face copii

În primul rând, Mircea Badea a spus că nici măcar nu a auzit de Cezar Ionașcu, prezentat în presă doar ca... „fostul iubit” al Ozanei Barabancea. Ulterior, realizatorul TV a căutat pe Instagram și a văzut autodescrierea lui Cezar Ionașcu: „mentor”.

„Ia uite, mă, pe Instagram a scris că este mentor! Asta este foarte tare. Ia să scriu și eu la descrierea mea de pe Instagram: „idol”. Dacă o persoană spune despre o altă persoană că mentorul ei este Gigel, atunci este ok, dar să spui tu despre tine că ești „idol”... asta este foarte tare!”, a zis Mircea Badea.

Apoi, realizatorul TV a comentat declarațiile făcute de Cezar Ionașcu.

„Eu nu vreau femeie ca tine să facă copii!”, a zis Cezar Ionașcu, iar Mircea Badea a comentat: „Dar Cezar Ionașcu era în pericol? De ce îi spunea Deliei că nu vrea o femeie ca dânsa? Adică îl alerga Delia cu patul prin oraș? Care e treaba? Nu înțeleg”.

„Eu, ca bărbat, am nevoie instinctiv, primordial, ca neamul meu să meargă înainte, ca tribul meu să meargă mai departe. Noi nu vrem femeie ca tine”, a spus Cezar Ionașcu, iar Mircea Badea a comentat: „Are și trib?! Foarte tare. De ce zice „noi nu vrem femeie ca tine”? Între timp a devenit majestate? A... deci el este purtătorul de cuvânt al bărbaților. Când zice „noi nu vrem” se referă la toți bărbații, nu se referă la el cu pluralul de majestate”.

„Dacă părinții tăi gândesc cum gândeai tu, tu erai în plus”, a mai spus Cezar Ionașcu, iar Mircea Badea a reacționat: „Cum adică? Sper că nu se referă la formațiunea politică. Eu cred că era în minus dacă nu se năștea, nu în plus. Nu mă pricep la mentorat, dar la aritmetică?!”

„Dar care este problema lui Cezar Ionașcu? Eu nu știam cine este Cezar Ionașcu”, a mai zis Mircea Badea.

„Creezi un precedent foarte periculos, și așa lumea e slăbită. Lumea se bazează pe bărbat și femeie, pe acest cuplu puternic din care și tu ai ieșit”, a mai spus Cezar Ionașcu, dar Mircea Badea a adăugat: „Deci înțeleg că Delia este prima femeie de pe planetă care nu își dorește copii. Asta se înțelege din ce spune Ionașcu”.

Delia a revenit cu noi declarații după ce a zis că nu vrea să aibă copii.

„Eu vorbesc despre acest subiect de 20 de ani, de când mi se tot pune această întrebare la care răspund mereu cam la fel. Uneori răspund mai ironic, alteori mai în glumă pentru că m-am săturat să răspund la aceeași chestie. Problema acum nu este că nu vreau eu să fac copil, ci problema este reacția oamenilor”, a zis Delia.

„Trecem peste faptul că nu este normal să mă întrebi așa ceva, dar m-am obișnuit. Mi se pune întrebarea de mai bine de 20 de ani. Nu le-am zis oamenilor că nu este bine să facă copii, am răspuns unei întrebări despre mine. Eu nu vreau să fac copii, simplu! Răspunsul meu a fost pe Tiktok, într-un live, unde mi-a pus cineva o întrebare. Nu a fost o postare în sine pe care am simțit nevoia să o fac. Era în timpul unui live în care vorbeam cu oamenii, pur și simplu. Oamenii au înregistrat și au dat mai departe, iar lumea și-a dat cu părerea, nu am nicio problemă cu asta”, a mai spus vedeta.

„Ceea ce e și mai interesant este că a apărut o femeie care spunea că eu fac parte dintr-o organizație secretă - atât de secretă încât știa și ea - și oamenii din masonerie nu mă lasă să fac copil. Așa spunea femeia aceea. Și mai zicea că eu sunt un influencer al acelei organizații secrete și că, de fapt, eu nu vreau să fac copil pentru că trebuie să promovez ideea că trebuie să fim mai puțini pe planetă. Cât de spălat pe creier să fii? La ce filme proaste te uiți?”, a mai zis cântăreața.

Mircea Badea a reacționat după ce Delia a spus că nu vrea să aibă copii.

Mircea Badea a spus că nimeni nu ar trebui să justifice decizia de a face sau a nu face copii, ambele hotărâri fiind la fel de egoiste. În schimb, realizatorul TV nu a fost neapărat de acord cu argumentele ei, mai ales cu cele privind planeta.

„Încerc să o apăr pe Delia. A face un copil este un gest egoist. A nu face un copil este, de asemenea, un gest egoist. Probabil că pe Delia au înnebunit-o fanii și jurnaliștii cu întrebarea „tu de ce nu faci un copil? tu când faci un copil?” Și atunci a răbufnit, ca să zic așa. Adevărul meu, în legătură cu acest subiect, este: să faci un copil este un gest absolut egoist. Să nu faci un copil este un gest la fel de egoist.

Dacă alegi să faci un copil, tu pentru cine îl faci? Pentru țară? Nu. Pentru planetă? Nu. Pentru el? L-ai întrebat dacă vrea pe planeta asta? Nu. Decizia de a face un copil este egoistă. Cei care se gândesc că a face un copil este un lucru care îi face mai buni... nu este așa. Nu sunt nici mai buni, nici mai răi.

A alege să nu faci un copil pentru că vrei să pleci de acasă și să vii când dorești, ca Delia, este o gândire la fel de egoistă cu decizia de a face un copil. Dar argumentele Deliei cu planeta... serios?! Cineva - oricine - își ia deciziile în funcție de planetă?! Absolut nu. Oricum, decizia de a avea copii este crâncen personală pentru că este foarte egoistă. Nu este ceva rău a fi egoist”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

„Nu e nevoie de justificări dacă vrei sau nu să faci copii. De ce trebuie să dea cineva socoteală cu privire la acest subiect? Poate nu pot și nu vreau să admit public acest lucru. Poate pot, dar nu vreau pentru că mie îmi place să ies și să mă doară în cot. E ok, dar de ce trebuie să mă justific? Este o decizie strict personală și foarte intimă”, a mai spus Mircea Badea.

