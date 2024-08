Mircea Badea, despre dosarul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon: În speța asta, totul e cu „se pare că”

Mircea Badea a discutat despre cazul morților suspecte de la Sf. Pantelimon, subliniind că subiectul este intens mediatizat. Acesta a menționat că există numeroase cazuri dovedite în care acuzațiile au fost fabricate, iar arestările nejustificate și abuzive.

„Începem să vorbim despre această speță absolut ciudată, bizară, teribilă, crâncenă: morțile suspecte de la Sf. Pantelimon. E în toată presa, se discută peste tot, firesc.

Stimați cetățeni, eu nu o să fiu niciodată, în această viață – e prea târziu pentru asta, nu am fost niciodată și, deci, e prea târziu să mai devin - vreo trompetă a procurorilor. Adică, pe sistemul, dacă auziți că niște procurori au arestat pe un nene, atunci e clar că așa e că nu făceau procurorii fără să aibă dovezi. Ei nu! Absolut că da! Nu în sensul că de fiecare dată niște procurori fac nasoale. Nu, nu! Dar premisa aceasta e complet cretină: „Nu-i îi arestau, domne, fără să aibă dovezi”.

Cum să nu? Am nenumărate cazuri. Dacă aș știi să număr până acolo aș fi matematician de succes. Am nenumărate cazuri absolut dovedite, de la A la Z, în care acuzațiile erau absolut inventate și confecționate, arestările deci complet nemotivate și abuzive.

Deci e prea târziu pentru mine să mă mai transform în portavocea sau trompeta procurorilor. Nu am vocație pentru asta, sunt și mult prea bătrân pentru asta, deci nu mă apuc să fac asta. Nici nu aș înțelege de ce să fac asta.

Poate că procurorii, în acest caz, au dreptate. Asta nu înseamnă că procurorii nu au dreptate de fiecare dată, dar cu siguranță procurorii nu au dreptate de fiecare dată.", a spus Mircea Badea.

Mircea Badea: Eu nu înțeleg nimic din speța asta

Mircea Badea a discutat despre acuzațiile grave aduse celor două doctorițe de la Sf. Pantelimon, exprimându-și nedumerirea față de motivele posibile din spatele actelor lor.

„Sigur că acuzațiile sunt absolut crâncene, dar întrebarea peste care nu am cum să trec, în această speță absolut teribilă ca sonoritate, este „De ce?”. De ce ar fi făcut două doctorițe de la Sf. Pantelimon asta? Adică, hai să-l omorâm pe omul ăla de 54 de ani. Dar de ce? Și hai să zici că, se poate întâmpla să fie vreun om psihopat cu niște apucături, zici: „Eu până nu omor niște oameni, nu mă simt bine.” Se poate întâmpla. Dar doi? Doi care să fie în cârdășie? Să zică: „Frățioare tu ai omorî niște oameni?”, „Bă, aș omorî”, „Păi hai mă să-i omorâm împreună”, „Da, mă! Hai!”.

Adică au făcut o confrerie a ucigașilor de pacienți, dar din ce înțeleg e vorba de un pacient. Eu nu înțeleg nimic din speța asta. Nu spun că procurorii nu au dreptate, că nu am elemente. Prieteni, dar nici nu plonjez în speța asta ca și cum dacă au zis procurorii, așa e, că nu joc în filmul ăsta. Nu am jucat niciodată, nu mă apuc acum.", a spus Mircea Badea.

„Întrebarea mea este de ce ar fi făcut așa ceva?"

Mircea Badea a analizat cazul, încercând să înțeleagă motivul din spatele acțiunilor medicilor. El se întreabă de ce ar fi decis să grăbească moartea unui pacient.

„Totuși încerc să-mi dau seama care ar fi motivul. Doctorițele respective, două la număr, „se pare că” făceau o ședință între ele și ziceau: „Bă, eu cred că omul ăla de 54 de ani n-are nicio șansă. Nu mai scapă. Hai să rezolvăm cazul”.

Întrebarea mea este de ce ar fi făcut așa ceva? Să presupunem că presupunerea lor era corectă și cetățeanul respectiv nu mai avea nicio șansă și era clar finalul. Să zicem. De ce i-au grăbit, adică dacă tot erau sigure că omul va pleca de pe planetă, de ce i-ar fi grăbit plecarea? Pentru că...?

Să elibereze locuri? Adică se gândeau: „Hai că poate dacă îi grăbim plecarea omului ăsta, despre care credem că nu mai are nicio șansă, vine în locul lui unul care poate are o șansă și care nu poate să vină acum că e ocupat locul de omul ăsta care nu mai are nicio șansă.”

Foarte subțire motivația, dacă e să vorbim așa ca la emisiunile alea de după-amiază, de pe la posturile generaliste, la o bere. Altfel nu. Eu nu cred asta. Nu exclud, dar mi se pare extrem de puțin probabil.

Un fel de eutanasiere din milă? Să zică: „Băi, săracul se chinuie. Hai să rezolvăm cazul”. În sensul ăsta? De asemenea, mi se pare puțin probabil.

Deci care e ideea? Care ar fi motivul? Că nici domnul procuror, care ne spune non-stop cu „se pare că”, se pare că nu are idee.”, a spus Mircea Badea.

„Eu nu înțeleg nimic"

Mircea Badea a exprimat confuzia și scepticismul său cu privire la cazul celor două doctorițe de la Sf. Pantelimon. El a subliniat că reținerea acestora de către un procuror nu îi oferă nicio claritate și că nu înțelege motivul din spatele presupusei crime.

„Dumneavoastră, cetățenii, înțelegeți ceva din cazul ăsta? Eu nu înțeleg nimic. Dar nimic. Faptul că un procuror a reținut doi cetățeni, pentru mine, nu înseamnă absolut nimic, dar nimic. Un procuror care s-a gândit că „se pare că” a reținut doi cetățeni. Poate că procurorul are dreptate, poate că s-a întâmplat o grozăvie acolo, poate că pacientul ăla a fost executat în felul acesta de către două doamne doctor, dar să ne spună și de ce, care e ideea.

Poate să fie, poate să nu fie, în egală măsură. (...) În spațiul public se tratează ca și cum lucrurile sunt evidente, adică doamnele alea l-au omorât pe domnul ăla și aia e, e clar.

Nu e clar nimic, de fapt nu e clar absolut nimic și totul e cu „se pare”.", a spus Mircea Badea la emisiunea „În gura presei", de pe Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News