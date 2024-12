Mircea Badea a spus de ce nu ar fi votat-o pe Elena Lasconi în turul doi la prezidențiale

Mircea Badea, realizatorul de la Antena 3 CNN, a declarat că nu ar fi votat-o niciodată pe Elena Lasconi. De ce? Pentru că este „băsistă”. Realizatorul TV a precizat că, în opinia sa, susținerea pentru Traian Băsescu, chiar și după controversa legată de colaborarea acestuia cu Securitatea sub numele de cod „Petrov”, a fost un motiv suficient pentru a o exclude pe Elena Lasconi din opțiunile sale electorale.

„Eu n-aș fi votat-o niciodată pe Elena Lasconi, chiar dacă venea Vladimir Putin. Dintr-un motiv clar: Era băsistă. Pentru mine s-a închis. Era un motiv suficient. Putea să vină și Putin. A apucat-o băseala chiar în campania electorală. Ne explica ce președinte bun a fost Băsescu. Îl lua mișto pe Geoană și spunea cât de tare este Traian Băsescu față de el. Să fii băsist chiar și post Petrov... iertați-mă... M-am gândit așa: Dacă vine Putin, văd eu. Mă descurc eu cumva. Dar până atunci, n-o votez pe Elena Lasconi.

Așa am gândit. Apoi a urmat fake news-ul că din asta rezultă că votez cu Călin Georgescu, ceea ce sigur că nu era adevărat. Înainte de ruși și de Vladimir Putin, n-aș fi votat niciodată cu Georgescu pentru că fură curent”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a anunţat luni intenţia de a candida independent la alegerile prezidenţiale din 2025, menţionând că este deschis la discuţii cu partidele pro-europene.



„Voi candida independent, sunt deschis la discuţii cu partidele pro-europene pentru susţinerea acestei candidaturi. Este nevoie de un preşedinte care să se asigure că direcţia pro-reformă pe care partidele o enunţă zilele acestea - şi e foarte bine că o anunţă - să fie urmată cu adevărat în activitatea lor guvernamentală. Sunt convins că societatea românească va profita de acest moment de reflecţie neaşteptat şi va găsi resursele, în integralitatea ei, pentru a merge mai departe, pentru a schimba ce este de schimbat şi a fi puternică în evoluţia sa viitoare", a arătat primarul general, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Primăriei Capitalei.



Nicuşor Dan a mai precizat că a informat asupra intenţiei sale cele patru partide "pro-occidentale" care fac demersuri în aceste zile pentru alcătuirea unei coaliţii de guvernare.



„Eu am venit azi în faţa societăţii şi, evident, şi a partidelor pro-occidentale şi am făcut o propunere. Şi am prezentat o ipoteză care mie mi se pare cea mai potrivită - pentru că de asta am şi venit cu ea. Bineînţeles că sunt multe scenarii, multe calcule, dar nu o să intru eu în ele acum. Eu am venit şi am prezentat în mod onest o propunere. (...) În momentul acesta nu cunoaştem nici data alegerilor. Dar eu am considerat onest - pentru că întrebarea a fost pusă în spaţiul public de zece zile deja - şi am considerat onest să vin să dau răspunsul aceasta, în momentul acesta", a spus el.

