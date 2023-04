Minune în Săptămâna Luminată. Irene-Ecaterina, fetița părintelui Mihail Bucă, „nu mai are celule atinse de leucemie“: Plângem de bucurie!

Părintele Mihail Bucă anunță că fetița sa, Irene-Ecaterina, nu mai are celule atinse de leucemie.

În urmă cu aproximativ un an, părintele Mihail Bucă, conducătorul Grupului Psaltic Tronos al Patriarhiei Române, anunța că fetița cea mică a acestuia, Irene-Ecaterina, a fost diagnosticată cu leucemie mieloblastică acută. Acesta făcea un apel de sprijin și de rugăciune pentru ca micuța Irene-Ecaterina să poată trece cu bine peste tratamentul extrem de dur care urma să-l facă la Institutul Clinic Fundeni din Capitală.

Azi, în Săptămâna Luminată, într-o postare pe Facebook, părintele Mihail Bucă a anunțat că boala fetiței sale a regresat foarte mult și măduva acesteia „nu mai are celule atinse de leucemie“:

„La început a fost cuvântul. Da, acel cuvânt. Cuvântul că Irene-Ecaterina are LEUCEMIE. Cuvântul care dărâmă, dar și Cuvântul care zidește. Și a zidit! A zidit multă durere în sufletele noastre, pentru ca să putem construi multă iubire.

Dragii mei,

Vin în fața voastră cu plecăciune, recunoștință și bucurie. Mă plec spre toți cei care ne-ați fost alături în acest an, sub toate felurile, dar mai ales prin rugăciune. Astăzi, pot să vă fac părtași și la bucuria noastră. În Săptămâna Patimilor, Irene a făcut noi analize. Iar rezultatele primite în Săptămâna Luminată sunt cele pe care le tot așteptam: măduva ei NU mai are celule atinse de înfiorătoarea boală. Citez din rezultatul analizelor medicale: ”Concluzie: Boala minimă reziduală nedetectabilă”.

Puncția medulară a scos în evidență și că trisomia 8 este absentă. Știu, sunt detalii medicale, dar de o însemnătate crucială pentru ceea ce se întâmplă în corpul mult-încercatei Irene. Veneam după o altă cură de citostatice, dar și după o ”cură” de împărtășire zilnică cu Taina Tainelor. Medicii ne-au dat vestea cea mare, iar noi le mulțumim. Mulțumim medicilor și asistentelor medicale de la Institutul Clinic Fundeni pentru că prin ei a lucrat Bunul Dumnezeu în ultimul an. Le suntem recunoscători pentru fiecare zi în care ne-au ajutat.Drumul nostru nu se oprește aici, din nefericire. Curele cu citostatice vor continua, dar avem o primă bătălie câștigată.

Nu am fi fost vrednici de o astfel de veste fără rugăciunile voastre, ale celor care ați devenit prietenii noștri, mijlocitorii către Maica Domnului și către Izbăvitorul nostru. Preoți din București și din țară, preoți din Europa și din America, preoți din Australia și Noua Zeelandă, preoți din Sfântul Munte, toți au pus-o pe Irene în fruntea pomelnicelor la Sfânta Liturghie, iar rugăciunile voastre ne-au ajutat. Vă mulțumim și ne rugăm Domnului Iisus Hristos să vă poarte de grijă.Mulți ați fost și sunteți alături de noi. Ne-ați ajutat necondiționat, nefiind vrednici de tot ceea ce ați făcut, dar Irene a avut și are nevoie de tot ceea ce i-ați oferit. Vă mulțumește, iar noi vă suntem pe veci datori.

Dragii mei,

Încredințez pe toată lumea că Dumnezeu Hristos este Viață și Înviere din boala trupească și sufletească! Ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze mintea medicilor, să pună tratamentul cel mai bun pentru Irene, iar alături de Sfânta Împărtășanie cât mai deasă, rugăciunea comună de la cât mai multe persoane sigur va mișca inima Domnului.

Știți că am avut și momente de cădere, de deznădejde, dar niciodată nu am renunțat. Am știu că de ”ridica-voi ochii mei la ceruri” de acolo ”va veni, ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul”, și iată!, a venit.

Acum plângem de bucurie, așteptăm momentul când vom urla de bucurie.

PS.....implicarea noastră pentru a ajuta secția de Onco-hematologie 2 Fundeni , continua prin aducerea oamenilor de bine în a ajuta acești copii greu încercați!“, a transmis părintele Mihail Bucă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News