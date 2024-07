Ministrul Mediului, pus în fața cazului tinerei de 19 ani ucise de urs. Ce proiect de lege vrea să propună pentru "gestionarea" animalelor

Un turist a apelat la 112 pentru a raporta că tânăra cu care se afla pe traseul Jepii Mici a fost atacată și mușcată de un urs. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Prahova, jandarmii care au ajuns la fața locului nu au găsit victima, ci doar pe bărbatul care a făcut apelul. După mai multe căutări, au descoperit că tânăra a fost ucisă. Trupul ei a fost recuperat. Avea doar 19 ani și era din Iași.

Tragedia a stârnit sute de reacții în mediul online. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a abordat acest subiect într-o intervenție la Atena 3 CNN, încercând să explice inițiativele luate de insituția pe care o conduce, cât și cele ce vor urma, pentru gestionarea problemei urșilor.

"Nimic nu este mai presus de viața umană"

"(...) Datoria pe care o avem este aceea de a proteja natura, de a proteja biodiversitatea. Totuși, înainte de toate trebuie să protejăm viața oamenilor. Nimic nu este mai presus de viața umană. Din acest motiv, acum un an de zile, cand am venit în minister, am înaintat un ordin. Ordinul reglementa numărul urșilor care puteau fi împușcați pentru prevenirea unor atacuri sau pentru intervenția în caz de atac. Ordinul era pregătit pentru 500 de exemplare. După consultații cu mai multe instituții, printre care și Academia Română, s-au aprobat 220 din cele 500. Populația totală a urșilor în România, astăzi, după estimările specialiștilor este de aproximativ 8000 de exemplare. Însă, dincolo de această cifră, care este extraordinar de mare, vedem în fiecare zi câte o știre cu un urs care a ajuns fie într-un sat, fie într-un oraș, fie pe Transfăgărășan, sau a generat o tragedie precum este cea de la Bușteni. Este cert că avem o problemă cu populația de urși din România. Este și motivul pentru care am pus pe masa Consiliului de mediu al UE un document prin care am solicitat serviciilor să constate că populațiile de urși din România trebuie gestionate", spune ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Ce înseamnă 'gestionarea' urșilor în proiectul de lege pe care vrea să-l propună Mircea Fechet

"Vă mărturisesc, voi propune din nou Academiei Române un ordin privind cotele de prevenție și de intervenție, similar cu cel de anul trecut, pentru 500 de exemplare. E adevărat, astfel de tragedii se pot întâmpla chiar și în situația aceasta. În același timp, am să propun colegilor din minister un proiect de lege pe care l-am mai enunțat. Proiectul nu spune altceva decât că un urs care se apropie la o distanță de 1 km, 2 km sau 3 km de orice așezare umană trebuie să fie ‘gestionat’. ‘Gestionat’ înseamnă fie împușcat, fie eutanasiat, pentru că am constatat că metoda relocării nu funcționează. Spun asta pentru că astăzi am discutat cu gestionarul fondului de vânătoare pe raza căruia s-a petrecut această tragedie. El mi-a spus că în ultimii ani de zile a relocat în alte județe, în alte zone, peste 100 de urși doar din fondul respectiv. Asta înseamnă că relocarea nu dă rezultate. Relocare nu înseamnă decât că muți problema dintr-un județ în alt județ. Am contactat ANSVSA astfel încât să vedem dacă acest urs suferea de vreo boală care l-a împins spre acest comportament. Acest urs nu a fost relocat din altă parte. Era o femelă fără pui, deci nu putem suspecta că a încercat să-și apere puii așa cum s-a întâmplat în alte tragedii", a concluzionat Mircea Fechet.

