Ministrul Mediului, întâmpinat cu pâine, sare și vin într-una dintre cele mai afectate comune de inundațiile din Alba

Satul Șard care aparține de comuna Ighiu, a fost cel mai afectat de inundațiile din 11 iunie.

La trei săptămâni de la producerea inundațiilor, noul ministru al Mediului, a venit în Alba. Cel care l-a invitat pe liberalul Mircea Fechet a fost Florin Roman.

Acesta s-a deplasat la primăria Ighiu pentru a afla situația și pagubele pe care le-au produs apele, potrivit Alba24.ro.

„Mi-am început vizita de lucru de astăzi din județul Alba cu o întâlnire la Instituția Prefectului. Alături de o parte din primarii din județ și reprezentanții instituțiilor din subordinea MMAP, am discutat despre investițiile necesare în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, precum și alte proiecte esențiale pentru mediu din județ.

Ulterior, am mers în comuna Ighiu, o zonă profund afectată de inundațiile recente. Aici sunt necesare investiții în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, pentru amenajarea digului și a albiei, dar și o decolmatare a cursurilor de apă. Accentul trebuie pus pe lucrările din intravilan, astfel încât populația să fie protejată pe viitor de efectele devastatoare ale fenomenelor hidrometeorologice.

De asemenea, am vizitat și Compania Cupru Min S.A. Abrud, unde am discutat mai multe aspecte legate de mediu și am evaluat stadiul lucrărilor de ecologizare”, a scris ministrul Mediului, Mircea Fechet, pe pagina de Facebook.

La intrarea în primărie, Fechet a fost primit de mai multe angajate îmbrăcate în haine populare, care așteptau autoritățile cu pâine și sare.

Când oficialii au coborât din mașini, au fost întâmpinați de primarul comunei, Traian Rusu, care i-a poftit să servească dintr-o pâine făcută la Ighiu și un pahar de vin.

Mircea Fechet a fost însoțit de prefectul județului Nicolae Albu, președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel și deputații Florin Roman și Alin Ignat.

După ce au mâncat din pâine și au băut din vin, autoritățile au dat mâna cu angajații primăriei care erau așezați în line pentru a-l saluta pe ministru.

În sala de ședințe au intrat reprezentanții județului alături de ministru și oficialii din comună pentru a discuta ce măsuri se pot lua în localitate pentru a preveni pe viitor și alte inundații.

Potrivit primelor informații de la fața locului, concluzia discuțiilor este aceea că sunt necesare investiții pe râu, măcar în intravilanul localităților, mai scrie sursa citată.

Investiții ce constau în apărări și consolidări ale malurilor, iar în extravilan, ar fi nevoie de decolmatări ale cursurilor de apă.

Ar fi necesar în jur de 67 de milioane de lei, pentru amenajarea digului și a albiei în intravilan, pentru evitarea unor situație precum cele de acum o lună.

După ce a avut o serie de discuții în sediul Primăriei, ministrul a plecat pe teren pentru a vedea distrugerile provocate de apele care au inundat comuna.

