Ministrul Energiei, avertisment din Guvern despre măsurile fiscale. "Degeaba dublezi taxele, dacă baza de impozitare scade la jumătate"

"Nu-l invidiez pe domnul Boloş (Marcel Boloş, ministrul Finanţelor - n. r.) şi nu-mi displace faptul că zvonurile legate de venirea mea la Finanţe nu s-au adeverit. Are o misiune dificilă. Lăsând gluma la o parte, sigur nu voi comenta măsuri care sunt speculate în spaţiul public. Aştept să văd varianta finală. Am mai susţinut că aparatul public trebuie eficientizat şi, ca liberal, mă uit în primul rând la zona de a eficientiza cheltuielile şi abia apoi, eventual, să discutăm despre taxe, pentru că te poţi trezi că cresc anumite taxe, dar vin mai puţini bani la buget, fiindcă îţi scade baza de impozitare. (...) O să văd forma finală a pachetului de măsuri şi, cu siguranţă, în afară de a fi economist, sunt şi om de partid şi voi respecta o decizie politică a Partidului Naţional Liberal întru totul. Cred că măsurile trebuie foarte bine gândite, pentru că degeaba dublezi taxele dacă baza de impozitare scade la jumătate", a explicat ministrul, întrebat care este părerea sa legată de măsurile avute în vedere de Guvern, vehiculate în spaţiul public, scrie Agerpres.

Exemplu cu legea pe care a promovat-o ca deputat





Sebastian Burduja a dat ca exemplu o lege pe care a promovat-o ca deputat şi care a scăzut impozitul din veniturile bursiere de la 10% la 1%, respectiv 3%, în funcţie de perioada deţinerii.



"Acţiunile deţinute pentru mai mult de un an beneficiază de 1% în loc de 10% şi de reţinere la sursă, deci, la broker. Acuma, numărul de investitori din 2020 pe bursă era de 50.000, astăzi este 160.000. Dacă noi vom reveni, să spunem, la 10%, ne putem aştepta că numărul de investitori va scădea şi atunci vom aplica 10%, dar la o bază de impozitare mai mică. Iată exemplul perfect pentru cum poţi să creşti taxele şi să te trezeşti că ai mai puţini bani la buget", a precizat Burduja.

Se reduce subvenţia la gigacalorie?





În acelaşi context, întrebat despre o eventuală reducere a subvenţiei pentru gigacalorie, ministrul Energiei a subliniat că trebuie făcută o analiză şi că principala sa grijă este asigurarea apei calde şi a căldurii pentru bucureşteni şi a menţionat că Termoenergetica are o datorie de un miliard de lei către Elcen.



"Iarăşi, n-o să comentez măsuri care nu sunt finalizate. Eu cred că Guvernul se va gândi bine înainte să crească aceste costuri, chiar dacă nu ştiu dacă e în regulă ca subvenţia în Bucureşti, unde nivelul de trai e mult mai mare decât în Oradea, să fie mult mai mare decât în Oradea. Astea sunt două exemple care s-au mai dat în spaţiul public. Deci, e o analiză care trebuie făcută. Cu siguranţă nouă, la Ministerul Energiei, ne pasă să ţinem preţurile cât mai jos. Dar, dacă vorbim de termoficare, principala mea grijă este să asigurăm căldură şi apă caldă pentru bucureşteni prin ELCEN, cea care produce agentul termic. Şi încă îl aştept pe domnul Nicuşor Dan să-mi răspundă la o adresă oficială pe care am trimis-o de o lună şi jumătate, pentru că Termoenergetica, deci compania Primăriei, are o datorie de un miliard la Elcen. Elcen trebuie să cumpere gaz înainte de 1 octombrie. Aşa este legea, îl cumpără în avans. Domnule primar general, vă rog frumos să îmi răspundeţi", a transmis Sebastian Burduja, la o întâlnire cu presa, după participarea la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări.

