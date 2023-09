Ministerul Digitalizării încă cere dosar cu șină la angajare. Explicația ministrului Bogdan Ivan, pus față în față cu dovada / video

„Ministerul Digitalizării nu este digitalizat 100%? Vă întreb pentru că am văzut că aveți câteva concursuri de angajări pe site, unde se cere acest dosar. De exemplu, căutați IT-iști dacă nu mă înșel, cărora li se cere să vină cu dosarul, fizic, la sediul ministerului”, a precizat jurnalistul Alex Vlădescu, în platou cu ministrul Digitalizării.

„Nu, nu! Poate să fie trimis...”, a apucat ministrul să spună, până când Alex Vlădescu l-a informat că are anunțul în telefon.

„Sunt curios să-l văd și eu. În momentul de față se pot trimite toate pe e-mail. Există și opțiunea de a le transmite fizic, pentru că ai documente care trebuie trimise doar fizic”, a continuat ministrul.

Alex Vlădescu i-a arătat apoi captura foto realizată pe site-ul Ministerului Digitalizării.

„Eu vă arăt acum o captură de pe site, făcută de mine în urmă cu doar câteva minute înainte de emisiune. Scrie așa „dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei... aveți acolo detalii. Nu se menționează nicăieri că acest dosar ar putea fi trimis pe email, ba chiar scrie că trebuie aduse în original și în copie”.

Replica ministrului:

„Așa... anumite documente trebuie depuse în original. Sunt curios. Să îmi trimiteți și mie asta. Cineva nu a respectat o procedură. La ADR, când am făcut recrutarea pentru cei 50 de specialiști în IT, am introdus exclusiv să fie depus dosarul în format online, urmând ca atunci când candidații au depășit procesul de selecție și urmează să fie angajați, aceștia să prezinte și documentele în original, mă refer la diplomele de studiu care trebuie prezentate în original”.

