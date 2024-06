Ministerul care se desființează, după reorganizare. Toți angajații, pasați în altă instituție. Se înființează și alte trei agenții

La solicitarea DCNews, Ministerul Economiei a explicat cum s-a făcut reforma personalului angajat, câți angajați existau în minister în luna iunie a anunlui trecut, câți sunt astăzi și-n ce posturi, dar și cum s-a făcut reforma aparatului bugetar în agențiile subordonate.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului se desființează.

"Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. 140260 /08.05.2024, vă transmitem următoarele:

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, Ministerul Economiei se reorganizează prin fuziune prin absorbție cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care se desființează. Ministerul Economiei preia de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului toate activitățile, posturile și personalul aferent și patrimoniul corespunzător, în condițiile legii. Conform dispozițiilor art. 4 alin. (4) din OUG 59/2023, încadrarea personalului preluat s-a realizat cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.

Pe cale de consecință, Guvernul României a adoptat Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, publicată în Monitorul Oficial marți, 19 septembrie 2023. Art.8 alin (4) din actul normativ menționat prevede că numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 657 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor, dintre care 533 de posturi sunt ocupate în prezent.

Situația agențiilor

Conform Hotărârii de Guvern nr.864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în anexa nr.2 erau prevăzute nouă agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii cu un număr total de 234 de posturi.

Totodată, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.17/2024 privind înființarea,organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează agențiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism astfel: Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Ploiești, Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Constanța și Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Brașov, prin fuziunea celor nouă agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin preluarea activității și personalului agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii și al reprezentanțelor teritoriale în domeniul turismului din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, după cum urmează:

Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Ploiești are un număr de 83 de posturi dintre care 3 de conducere. Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Constanța are un număr de 88 de posturi dintre care 3 de conducere. Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Brașov are un număr de 86 de posturi dintre care 3 de conducere.

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.17/2024 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism, Agențiile sunt instituții publice de specialitate cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului", a transmis Ministerul Economiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News