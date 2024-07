Milano profită de plecarea bogaților din Marea Britanie către regimul fiscal italian

Londra a avut, de mult, o atracție specială pentru elitele internaționale bogate, fiind un centru financiar bine conectat și având o mare atracție culturală. Cu toate acestea, capitala britanică ar putea pierde această poziție favorizată în rândul ultra-bogaților, deoarece noul guvern se pregătește să mărească taxele pentru persoanele rezidente în Marea Britanie al căror domiciliu permanent pentru scopuri fiscale este în afara Marii Britanii, precum și pentru directorii care lucrează în capitalul privat, potrivit The Times.

Guvernul pare pregătit să abolească regimul fiscal favorabil, introdus sub George al III-lea în 1799, în care un non-domiciliat plătește taxe în Marea Britanie doar pentru banii câștigați în Marea Britanie. De asemenea, plănuiește să schimbe tratamentul fiscal al interesului purtat, o formă de venit pentru managerii fondurilor de capital privat în care partea lor de profituri este impozitată ca un câștig de capital și nu ca venit obișnuit, de obicei la o rată mai mică.

Cele două măsuri împreună ar putea reprezenta un descurajator semnificativ pentru bogați, și par să îi determine pe mulți să profite de stimulentele fiscale pentru persoanele cu venituri mari lansate în Italia în urmă cu șapte ani. Guvernul italian a atras mii de oameni anunțând în 2017 o rată de impozitare forfetară de 100.000 de euro per perioadă fiscală, indiferent de suma veniturilor externe primite, iar schema a pus în centrul atenției cel mai bogat oraș al țării, Milano.

Milano a avut de mult un apel pentru elitele internaționale, fiind considerat "motorul" economiei italiene și locația preferată pentru birourile firmelor financiare globale. UniCredit, unul dintre cele mai mari grupuri bancare internaționale din Italia, are sediul central în Milano, iar Rothschild & Co, unul dintre cele mai mari grupuri independente de consultanță financiară din lume, și-a stabilit divizia de gestionare a averii în Italia în acest oraș. Bank of America, Société Générale, BNP Paribas, banca de investiții Barclays și Deutsche Bank Wealth Management au, de asemenea, birouri în această metropolă prosperă.

Giulia Cipollini, șefa departamentului de impozite și planificare a averii pentru Italia la Withersworldwide, firma de avocatură, este un consilier pentru profesioniștii din City care doresc să se mute la Milano, și spune că orașul atrage directorii datorită proximității sale față de Elveția și Franța, precum și de Lacul Como.

Ea a spus: "Milano are avantajul de a fi foarte bine conectat cu restul lumii, cu trei aeroporturi mari în apropiere, dacă dorești să iei un zbor către Sao Paulo sau Los Angeles. Dar este, de asemenea, un oraș relativ mic, locuibil. Este destul de intim, și mulți clienți îmi spun cât de ușor este să te plimbi, pur și simplu, în loc să iei metroul."

Mark Harvey, șeful departamentului internațional de la agenția imobiliară Knight Frank, a spus că majoritatea expatriaților care întreabă despre profitarea de regimul de impozitare forfetar, încep căutarea proprietății în Milano. El a spus: "Dacă vei ateriza și vei beneficia de regimul de impozitare forfetar, este mult mai probabil să treci prin Milano, și de aceea vedem o asemenea afluență masivă în această locație. Oamenii, deseori, ajung în Milano și apoi, ulterior, se mută în alte părți ale Italiei, poate mai la nord, aproape de lacuri, sau, la sud în Toscana. Depinde de unde se află cu familiile lor."

Regimul fiscal forfetar al Italiei funcționează de câțiva ani și este, prin urmare, suficient de matur pentru a atrage rezidenți din Marea Britanie. Numărul de cereri a crescut în fiecare an de la înființarea schemei, crescând în medie cu 45% anual, conform datelor de la Curtea de Conturi a Italiei, numărul de cereri crescând cu 41%, de la 803 la 1.136, în 2022. Schema a atras un total de 3.180 de cereri până acum.

Piața imobiliară din Milano a prosperat după introducerea stimulentelor fiscale, cu profesioniști care concurează pentru o cantitate relativ mică de proprietăți. Harvey a spus că, proprietățile de închiriat, ar putea fi rezervate în câteva ore pentru că atât de mulți oameni caută proprietăți familiale detașate cu spațiu exterior încât piața imobiliară nu a ținut pasul cu nivelul crescut de cerere.

Între timp, brandurile de ospitalitate caută să profite de interesul în creștere pentru oraș, cu Soho House anunțând recent că va deschide un club pe șase etaje în Milano, iar Three Hills Capital Partners, firma de capital privat, se pregătește, de asemenea, să deschidă un club privat pentru membri, în fosta reședință privată a unui director Versace. Clubul, care se deschide în toamnă, oferă un spațiu pentru o "adunare globală de caractere extraordinare, curioase, care vorbesc liber și se amestecă în privat", conform documentelor de marketing, cu o taxă de membru de aproape 5.000 de euro.

Bill Thomson, care s-a mutat în Italia acum 36 de ani și acum prezidează rețeaua de birouri Knight Frank din țară, a spus că nivelul de interes pentru schema fiscală forfetară a fost în creștere. Thomson a spus: "A început foarte, foarte încet, cu doar câțiva oameni, dar a început să crească în 2021. Acum, cu adevărat, prinde avânt".

