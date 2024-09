Mihai Mălaimare, experiență nefastă cu Uber: Sunteți la fel ca taximetriștii...

Într-o postare pe Facebook, actorul Mihai Mălaimare a relatat experiența nefericită pe care a avut-o cu compania de transport alternativ Uber.

„UBER, sau afara e vopsit gardul!

Sunt, mai exact am fost fan UBER vs Taxi. Dar nu mai sunt. Joi, 12 septembrie, am solicitat la Constanța o călătorie pana la Eforie Nord. Mi-am uitat pălăria în mașină. Am solicitat sprijinul UBER pentru recuperarea obiectului. M-au ținut cu mesaje aiuristice o jumătate de zi apoi au închis convorbirea cu mine. Pălăria era o Panama! Le-o fi trebuit ca să fie mai eleganți decât taximetriștii!

UBER, adio! De fapt, sunteți la fel, doar că aveți pretenții mai mari de la viață. De exemplu, vă plac pălăriile Panama!“, a scris Mihai Mălaimare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News