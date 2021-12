Mihai Găinușă a rămas fără permis: Sunt pieton. A fost din vina mea

„Pe DN 1A, după 4 km in spatele unei cisterne, pe serpentine, am depășit-o pe singura linie dreaptă, din păcate și continuă. Din față nu venea nimic, din spate venea poliția. Îmi reproșez faptul că n-am mai avut răbdare încă 30 de km, pe drumul ăla național, plin de TIR-uri, fără nicio porțiune cu două benzi pe sens. A, și că n-am văzut echipajul de polițiste, la pândă, pe o străduță, spre sfârșit de lună”, a povestit Mihai Găinușă.

Cât mi s-a făcut procesul-verbal, în doar 28 de minute(!), mașinile traversau DN-ul peste linia continuă, în fața polițistelor. Care mi-au spus că n-au văzut nimic. Că scriau. Probabil cu rândul. Bine că mi-au recuperat bicicleta colegii lor de la București! Karma.

Ps: vă rog să fiți atenți în trafic, nu ca mine. Că uite, după 30 de ani fără abatere, nu mai primesc pensie specială”, a povestit Mihai Găinușă.

Mihai Găinușă l-a făcut pe Șerban Huidu în toate felurile, în direct, la PRO TV.

„Arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului”, a spus Mihai Găinușă când a fost rugat de Cătălin Măruță să-l caracterizeze pe fostul său coleg de la Cronica Cârcotașilor - Șerban Huidu.

Șerban Huidu nu s-a lăsat mai prejos și a venit cu un răspuns. De fapt, pentru că ei se află în război deja de ceva timp, realizatorul de radio l-a invitat să recitească un text pe care l-a scris înainte de acest nou atac din emisiunea lui Cătălin Măruță. Vezi aici continuarea.

