Mihai Gâdea a mărturisit că a muncit la un azil de bătrâni. Ce a văzut acolo. "E de bezna minții, pur și simplu"

Mihai Gâdea a mărturisit în direct la Antena 3 CNN că a muncit la un azil de bătrâni pe vremea când era student în străinătate. Jurnalistul a făcut o comparație între centrele de acolo și cele din România, în contextul scandalului azilelor groazei de la noi din țară.

"Când eram student și am fost la studii în afară ca să am bani de cărți, mâncare și așa mai departe, am lucrat într-un azil de bătrâni, ba la bucătărie, ba făceam curățenie etc. Știți cum era acolo? Era ca un hotel pentru persoanele care au ajuns la apusul zilelor. Erau tratați impecabil, asistentele infirmierele, toți, că nu eram eu un vizitator să se ferească de mine. Vorbeau cu toți cu dumneavoastră, adică vorbeau la o manieră în care oamenii aceea meritau să fie respectați. Am intrat în contact cu ei, vorbeam cu ei, erau bucuroși de orice vizită, de orice persoană, dar în momentul în care vedeai cum sunt tratați vedeai și modul în care ei treceau prin acești ani, unii dintre ei grei, ai vieții lor.

Mă uitam puțin mai devreme la una dintre mărturiile de la noi. O persoană avea crize posibil să fi fost senilă, să fi avut ceva, Alzheimer, și în momentul în care acea persoană are criză tu ce faci? O bagi la dușuri cu apă rece? E de bezna minții, pur și simplu", a spus Mihai Gâdea.

