Mircea Badea a fiert de nervi în direct, după descinderea la un azil din Vâlcea. Prefectul spune că OPC-ul a evaluat starea bătrânilor. ”Nu mai pot, am ascultat destul!”

Se stă la poarta unui azil din Vâlcea (”Casanova”), pe motiv că proprietarul nu permite accesul. Forțe impresionante de ordine așteaptă să ia bătrânii din azil, pe motiv că bucătăria a fost desigilată pentru a se prepara hrană pentru bătrâni. Au fost controale în urmă cu o zi și din nou verificări astăzi, ca tot astăzi să se revină la azil pentru a fi preluați bătrânii din azil. Dumitrescu Constantin, proprietarul căminului, spune că a luat și amenzi pentru că ar fi cumpărat alimentele direct din hypermarket, nu pe baza unor contracte, ca astăzi, să facă contractele cerute de autoritățile de control. Chiar și așa, după un dialog lung și controversat, prefectul de Vâlcea a venit cu informația conform căreia s-a decis închiderea azilului, astăzi, la ora 14.30, pe motiv că așa a cerut OPC. Proprietarul azilului spune că scopul ar fi să mute beneficiarii într-un azil aflat în prima lună, azilul său fiind cel mai ieftin. Practic, acuză că s-a profitat de această situație pentru anumite interese.

Întrebat în ce stare sunt bătrânii și cine a făcut constatarea, prefectul de Vâlcea, Mihai Oprea, a răspuns, fără a dat cifre și detalii: ”OPC-ul”.

La acest moment al discuției, a intervenit nervos Mircea Badea, care a asistat la declarațiile făcute despre descinderea la azilul de bătrâni pe motiv că a fost deschisă bucătăria, și a întrebat: ”OPC-ul poate să evalueze starea de sănătate a cuiva, pe bune? De când dr#cului se ocupă OPC-ul de starea de sănătate a cuiva, că nu mai pot, am ascultat destul! Domnule președinte al CJ, ați spus așa, citez: am auzit că oamenii sunt în pericol. Cum adică ”am auzit”, de unde am auzit, de la radio, de la vreo terasă? Fix asta ați spus! Starea de sănătate a oamenilor a evaluat-o cineva?”.

Se contrazic singuri

Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a spus, la Antena 3, că i-a fost adus la cunoștință de către prefect că ”acolo sunt probleme, inclusiv de igienă, de starea pacienților”. El spune că mobilizarea s-a făcut pentru evaluarea stării de sănătate a persoanelor din azil. ”Dacă dl patron spune că acolo e atât de frumos, să-i lase pe oameni să intre” a declarat el, deși ulterior s-a transmis ideea, de către prefect, că azilul este închis și, prin urmare, persoanele din azil vor fi duse la spital pentru evaluare și apoi relocate.

Președintele CJ nu știe ce controale au fost înainte de acest ”val”, dar acum spune că ”nu putem sta impasibili”: ”Nu pot să vă răspund eu (de câți ani funcționează centrul și de câte ori a fost cineva în control până astăzi n.r.), n-am autorizat eu, am în subordine DGASPC. Ăsta este cămin privat, nu am eu în subordine, nu l-am autorizat eu”. Întrebat acum de ce merg să controleze, președintele CJ a dat-o la întors: ”Doamnă eu sunt la spital”. În continuare, Constantin Rădulescu a spus că există ”suspiciunea rezonabilă că acolo sunt niște oameni care ar putea fi puși în pericol”.

Mircea Badea a întrebat: ”Cine a sunat la salvare? Cine a decis că e momentul să vină salvarea?”. Prefectul a spus: ”Având în vedere că beneficiarii trebuiau dislocați” - ceea ce este în contradicție cu ceea ce a spus anterior președintele CJ - ”conform procesului verbal, s-a luat hotărârea să vină și salvări”. Întrebat cine a dispus evacuarea clădirilor, prefectul a spus că OPC și DSP. Ulterior, răspunzându-se la insistențele lui Radu Tudor, s-a răspuns: ”OPC-ul a decis astăzi că beneficiarii trebuie dislocați”.

