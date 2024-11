”Mi-aș dori un președinte care...” Să (mai) ieșim la vot cu speranța că, într-o zi, viața se schimbă: Și după potopul biblic a răsărit soarele!

Peste un milion de oameni au ieșit la vot până la această oră. E mult? E puțin? Se știe că la mijlocul zilei românii nu prea sunt tentați "să se deranjeze", dar dimineața și seara, de regulă, mai cu o haină groasă, mai pe mâncate și poate ceva mai odihniți entuziasmul crește. Ca și grafic, prezența la urne arată mai mereu precum o vale adâncă, cu ochiul de râpă undeva pe la prânz.

Într-o zi viața se schimbă

Din cinci în cinci ani auzim aceleași întrebări: „Ce rost are?”, „Ce pot schimba eu cu un singur vot?” Sau, și mai trist, „Toți sunt la fel.” Însă realitatea este alta: fiecare vot contează, iar simpla noastră prezență la urne e mai mult decât un act civic – este o declarație despre cine suntem și ce ne dorim ca societate.

De să mai ieși la vot? Simplu. Cu votul tău dai altă față zilei de mâine! Toate furtunile, dincolo de sodomul cu care l-ar băga în sperieți până și pe tatăl oceanidelor, fiul Gaiei și al lui Uranus, sunt trecătoare. Și după potopul biblic a răsărit soarele! La fel cum și pentru români visul urât se poate sfârși după o singură zi de mobilizare în forță.

Într-o zi, continentele toate se vor mișca și sub țara asta și-atunci vei ști că s-a dat startul la lume nouă. Într-o zi, Soarele nu va mai face politică și va începe să gângurească ceva pe limba focului, precum un nou-născut, până ce pârjolul cosmic se va prelinge-n pielea țării ăsteia, cât să ne mai încălzească și la inimi, nu doar la picioare. Și, de îndată, ar putea să ne să devină clar (da, și nouă, românilor!) că, în sfârșit, începe să ne fie vară peste toate iernile de până acum.

Într-o zi, păcuriul de beznă se va desface în fașe de lumină și toate câte-s din cele lumești și greșite și corupte și penale și dezonorante și egoiste și de nedorit se vor tria și se vor așeza de la sine. Doar atunci când corul din ceafa de unde-ți auzeai mereu “la ce bun?"-urile va amuți, vei putea spune cu toată gura că vremurile sunt cum sunt "pentru că". Altfel? Lasă-le să fie cum or fi! De ce? Pentru că fără votul tău nu e schimbare. Îți sună ciudat? N-ar trebui. Fără votul tău, tu cel care citești acum, țara stă pe loc, nu știai? Nu se mișcă nimic, nu se grăbește nicăieri, n-o apucăm înspre niciunde. Suntem tot unde am fost și până acum. Și, da, chiar și un singur vot poate face ca "vântul" să bată altfel și ziua de mâine să se nască-n zori dintr-o cu totul altă mamă decât cea de până acum.

Într-o zi, viața se schimbă. Se ia de la capăt și se trăiește pe eternități, bucată cu bucată. Dar numai votul de azi și cel de după cinci ani și toate cele care vor veni după pot scoate țara de pe aparatele de ventilație artificială, ca să putem respira și noi neasistați, deconectați, în voie, în liniște, în tăcere. Doar mersul la urne ne poate ridica din somnul care numai somn nu e de mai bine de 30 de ani încoace...

Rupe trecutul! Frânge-l azi ca pe o frânghie putredă! Dă voie altora să facă un nod nou, mai mare și mai puternic! Trage din laterale până când începe să se întrevadă "ziua bună", aia de dincolo de miezul nopții dintre 24 și 25 noiembrie. Dă puterea altora! Poate, de data aceasta, măcar de data aceasta, vor ști ce-i de făcut cu ea.

Mi-aș dori un președinte care să...

Ce președinte mi-ș dori? Fix pe același pe care și-l doresc toți românii. Mi-aș dori un președinte care să vorbească și pentru mine. Să știe să și facă, nu doar să zică, să știe cum să mă reprezinte, să țină cu mine și la mine, să-mi vrea binele, să mă ajute cu ce se poate, să-mi ia apărarea când e cazul, să se-ngrijească de sănătatea mea și de bunăstarea mea, să se zbată și pentru mine, să umble cu folos, să întreprindă, să nu stea locului, să transpire, să muncească, să înlesnească, nu să nimicească, nu să descrească, nu să ne îmbolnăvească de inimă rea, nu să ne bage-n anchiloză încă niște ani pentru ca mai apoi să nu mai știm să mergem drept, chiar și ținuți de mână.

În ultimii zece ani am avut un președinte jucător, apoi un președinte spectator... acum ce urmează? Mi-aș dori un președinte transparent, deschis spre adevăr, care să mintă cel mai puțin și să fie în cea mai mică măsură demagog. Pentru că știu că atât se poate. Un președinte care să fie mai mult decât un lider politic dintr-o carte de istorie, un președinte care să inspire, să unească și să ne facă să ne umflăm pieptul de mândrie că suntem cine suntem și putem ce putem.

Mi-aș dori un președinte care să înțeleagă că puterea nu este un scop în sine, ci o responsabilitate cât o planetă. Să fie cineva care își folosește poziția nu pentru a domina, ci pentru a servi. Un lider care să pună binele oamenilor deasupra intereselor personale sau de partid și care să nu uite că în spatele fiecărei decizii stă viața în stare brută a milioane de suflete.

Mi-aș dori un președinte care să vorbească mai puțin (bine, nu atât de puțin ca cel de dinainte!) și să asculte mai mult. Un președinte care să coboare printre oameni nu doar în campanii, ci zi de zi, pentru a înțelege cu adevărat ce înseamnă să te trezești în fiecare dimineață cu speranțele călcate-n picioare de un sistem slut, bocciu, de prea multe ori ineficace și injust.

Mi-aș dori un președinte curajos. Da, curajos. Un cuvânt pe care numai prin basmele vechi îl mai auzim. Curajos să ia decizii dificile, chiar dacă nu sunt populare, dar care "să ardă" pentru binele pe termen lung. Să fie președintele care luptă împotriva corupției cu fața neacoperită, care să demonstreze prin exemplul propriu că integritatea nu este negociabilă.

Mi-aș dori un președinte cu viziune. Nu doar un manager apt să gestioneze problemele curente, ci un arhitect al viitorului. Cineva care să știe că educația, sănătatea și sustenabilitatea nu sunt doar teme de campanie, ci cărămizile unei societăți moderne și prospere. Mi-aș dori un președinte care să știe că diplomația nu este doar o formalitate, ci arta de a construi punți între națiuni.

Nu trebuie să fie președintele perfect. Nu există. Nici dacă îmbrățișezi bătrâni după inundații, nici dacă iei masa cu soldații, nici dacă dansezi cu patos pe YMCA și ridici pumnul vitoriei în aer... nimic din toate astea nu-ți bătătorește în vreun fel pământul de sub picioare, nici măcar dacă ești primul om în stat.

Vorba unui mare actor... "Ce vrei? Să te îndrăgostești de un candidat, să-l iei de nevastă?" Doar mergi și votează! Și viața se poate schimba.

