Mercur își începe retrogradarea în Fecioară pe 5 august, iar aceasta nu va fi o perioadă ușoară. Pe 15 august, Mercur se va întoarce în Leu, iar pe 29 august își va opri retrogradarea. Pe 9 septembrie, Mercur se va întoarce din nou în Fecioară, iar efectele retrogradării vor dispărea complet pe 26 septembrie.

Rac/Ascendent în Rac

„Mercur retrogradează în casa a treia, e casa lui preferată. La ce trebuie să aveți grijă? La drumuri, la planificări de călătorii, la tot felul de examene și teste. Dacă trebuie să vă înscrieți la o școală asigurați-vă că știți toate condițiile, asigurați-vă că vă duceți cu dosarul complet. Sunați și mai sunați o dată!

Treceți peste faptul că e vară, că e lene, că ar trebui să vă relaxați sau să vă odihniți. Mai puneți o dată mâna pe telefon, mai scrieți un mail și mai asigurați-vă pentru că exact când v-ați pregătit să vă duceți acolo, primiți un mesaj în care vi se zice că mai aveți nevoie de renumitul dosar cu șină sau de un timbru. Asigurați-vă!

E adevărat că nu o să vi se răspundă imediat, nici la telefon, nici la mail. Poate plecați într-un concediu și cineva strică acel concediu sau plecați într-o călătorie, cuiva i se face rău și dintr-o dată nu mai puteți să vizitați tot ce doreați să vizitați.

Sunt momente din acestea în viață în care lucrurile nu sunt corecte. Cu Mercur retrograd în casa a treia, s-ar putea să vă supărați repede, să comentați foarte des și să fiți precum niște copii. De exemplu: în loc să vă pese de persoana care s-a îmbolnăvit, voi să vă supărați că nu mai puteți să vizitați un muzeu și comentați: „A trebuit să te îmbolnăvești acum”. O să aveți mici frânturi de discurs al unui copil. Din când în când, ne mai ies nemulțumirile din noi.

Relațiile cu frații își surorile sunt cam ciudățele, sau și cu verișorii dacă vă întâlniți cu ei, mergeți la un eveniment. Mai multă tăcere ca să vă fie mult mai bine!”, a spus Daniela Simulescu.

Leu/Ascendent în Leu

„Mercur retrogradează în casa a doua. La un moment dat, va retrograda și în semnul vostru. Ce trebuie să aveți în vedere? Că o să faceți multe cheltuieli nedorite. Dacă plecați în concediu, probabil că doriți să cheltuiți pentru voi, dar nu o să mai puteți cheltui pentru voi că i se face rău partenerului, mâncarea de la locul unde v-ați cazat nu e bună și trebuie să mergeți la alt restaurant, nu găsiți loc la un local mai ieftin și trebuie să mergeți la unul mai scump, pe plajă totul e scump, la munte totul e scump, e nevoie de benzină, vă mai vine o factură și acasă. Numai situații din acestea vor fi!

Gândindu-mă la această retrogradare, faptul că Mercur retrograd se va întâlni cu Venus în Fecioară, în casa a doua, eu cred că găsiți și soluții foarte bune pentru negociere. Așa că dacă vreți să negociați un contract – un salariu, un loc de muncă, un proiect – să știți că aveți foarte multe oportunități săptămâna aceasta.

Ținând cont de faptul că Soarele, guvernatorul vostru, este într-un aspect pozitiv cu Jupiter, aș putea spune că cu cât cereți mai mult, cu atât veți primi mai mult. Nu trebuie să vă gândiți că ceilalți sunt obligați să vă ofere de la ei mai mult. Nu! Vă duceți și cereți! Nu trebuie să vă gândiți: „Eu am valoarea asta, eu am CV-ul ăsta, am experiența asta. O să mă supăr dacă nu-mi dă atât”.

Nu! Săptămâna viitoare trebuie să vă duceți voi să spuneți: „Eu vreau atât!” și nu mă refer doar la partea financiară, ci mă refer și la schimbul acesta de energie: „Vrei să te ajut? OK! Te ajut să faci curățenie la tine în gospodărie, dar vreau și eu asta!”

Adică cereți, negociați! Nu așteptați! Susținând că nu vi se cuvine ceva, în ceea ce privește zona financiară și a resurselor, vă face mult rău săptămâna ce urmează.”, a spus Daniela Simulescu.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

„Mercur, guvernatorul vostru, retrogradează, dar o face undeva unde nu vă prea priește, în casa a patra. Voi sunteți printre cei mai afectați de prima parte a retrogradării. De ce? Pentru că prin casă se mai degradează ceva, se mai strică, ceva trebuie reparat, ceva trebuie înlocuit - mă refer și la electrocasnice, și la mobilă, mai pică varul de pe pereți, probleme cu vecinii, cu administrația, cu proprietarii. E zăpăceală, stres, e o perioadă în care sunteți foarte anxioși.

Când vorbim de casa a patra, avem în vedere și liniștea sufletească, iar voi nu o veți avea pentru că acolo retrogradează Mercur.

În jurul datei de 8 august, cum Mercur retrograd se întâlnește cu Venus, ați putea să mai stingeți anumite conflicte cu părinții, cu alți membri ai familiei sau poate chiar cu familia partenerului. Câteodată, oricât de mult ne-am dori noi să ne avem bine cu toată lumea, mai există o soacră, un socru, niște cumnați, niște cumnate și când credem că ne e viața mai frumoasă, apar oamenii ăștia să ne facă tot felul de surprize neplăcute.

Vedeți că, profesional, sunt foarte multe oportunități, sunt și limite, dar important este să credeți în voi.”, a spus Daniela Simulescu.

