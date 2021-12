Melania Trump a lansat o platformă de NFT

Melania Trump se implică în cel mai recent domeniu crypto: NFT. Fosta primă doamnă a anunțat joi că va scoate la vânzare un token numit „Viziunea Melaniei”, acesta fiind primul ei demers public de când a părăsit Casa Albă în urmă cu aproape un an, relatează CNN.

NFT-urile sunt prima formă de artă digitală vândută pe platformele specializate, iar platforma Melaniei va lansa NFT-uri în mod regulat, fiind alimentată de Parler.



„Sunt mândră să anunț noul meu proiect NFT, care întruchipează pasiunea mea pentru arte, astfel voi sprijini angajamentul continuu față de copii prin inițiativa mea Be Best”, a spus Trump într-un comunicat. „Prin această nouă platformă bazată pe tehnologie, vom oferi copiilor abilități de informatică, inclusiv programare și dezvoltare de software, pentru a se dezvolta după ce vor ieși din comunitățile de plasament”.



O parte din încasări vor „ajuta copiii care ies din sistemul de asistență maternală prin împuternicire economică, având acces extins la resursele necesare pentru a excela în domeniile informaticii și tehnologiei”, potrivit unui comunicat lansat de biroul de presă al lui Trump.

Trump avea accese de furie "îngrozitoare"

O fostă purtătoare de cuvânt a Casei Albe din timpul administraţiei lui Donald Trump a descris într-o carte accesele de furie "îngrozitoare" ale fostului preşedinte, care nu se calma decât punând să i se difuzeze fragmente din muzica lui preferată, potrivit unor pasaje din carte publicate marţi de presa americană, informează Agerpres, citând AFP.



Într-o lucrare intitulată "I'll Take Your Questions Now", Stephanie Grisham - care nu a susţinut niciodată conferinţe de presă zilnice în faţa jurnaliştilor la Casa Albă - îl descrie pe Donald Trump ca fiind mincinos, prefăcut şi misogin.



Purtătoare de cuvânt a Casei Albe din iulie 2019 până în aprilie 2020, ea a fost apoi şefa de cabinet a fostei Prime Doamne, Melania Trump.

