Medicii de la Real Madrid au decis dacă Mbappe va fi operat după ce a suferit o fractură nazală

Kylian Mbappe s-a accidentat în timpul meciului Franţa-Austria (1-0), primul disputat de Les Bleus în grupele EURO 2024. Apoi, a trebuit să poarte o mască pentru a își proteja nasul la partidele următoare, cu excepţia semifinalei pierdute în faţa Spaniei (1-2).

Ce au decis medicii

Starul francez a fost prezentat marţi de clubul spaniol Real Madrid, în cadrul unei ceremonii fastuoase care s-a desfășurat pe stadionul Santiago Bernabeu, în prezenţa a peste 80.000 de fani. Acum, medicii de la Real Madrid au hotărât că Mbappe nu necesită a fi operat, relatează presa din Spania.

Kylian Mbappe a semnat pe 5 ani cu Real Madrid

În vârstă de 25 de ani, Mbappe a semnat un contact pe cinci sezoane cu Real Madrid, unde va evolua cu numărul 9 pe tricou. Testele medicale la care a fost supus la 24 de ore după ceremonia respectivă au relevat faptul că o intervenţie chirurgicală la nas nu este necesară, astfel că fotbalistul francez a putut pleca direct în vacanţă, scrie cotidianul ABC, citat de Agerpres.

Kylian Mbappe va debuta oficial în tricoul echipei Real Madrid pe data de 14 august, cu ocazia Supercupei Europei contra formaţiei italiene Atalanta Bergamo, câştigătoarea Europa League, care se va disputa la Varşovia.

Real Madrid este, din nou, cel mai valoros brand din fotbalul mondial. A devansat-o pe Manchester City

Clubul spaniol Real Madrid şi-a recăpătat statutul de cel mai valoros brand din fotbalul mondial, potrivit ierarhiei pe care o stabilitate, în fiecare an, societatea britanică de consultanţă Brand Finance. Marca Real Madrid are o creştere de 16% în ultimul an, interval în care echipa din Madrid a reuşit să câştige titlul de campioană a Spaniei şi Liga Campionilor. Echipa madrilenă este evaluată acum la 1,7 miliarde de euro.

Astfel, Real Madrid devansat-o pe Manchester City, echipa din Anglia care ocupase primul loc pe podiumul anului 2023. Marca Real Madrid este evaluată acum la 1,6 miliarde euro, în creştere cu 7%.

Citește și - Mbappe, emoționat la prezentarea pe Bernabeu: „De mic copil, am știut că destinul meu era să joc pentru Real Madrid"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News