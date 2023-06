Media lui Mircea Badea la bacalaureat. Când a aflat una din note, a făcut contestație, crezând că e o greșeală, dar a avut o surpriză totală

Realizatorul TV a dat examen și la filosofie. Era convins că ia notă mare, dar s-a trezit cu 7. A făcut contestație și... a luat 6.

Absolvent al Colegiului Naţional de Informatică "Tudor Vianu" din Bucureşti, Mircea Badea a susţinut examenul de bacalaureat în 1993, pe care l-a promovat cu nota 8,99.

„Am dat examenul de bacalaureat la vreo cinci materii. Am dat la sport, am luat 10. Am dat la limba română și așa mai departe. Și, intelectual ce eram în mintea mea, am dat și la filosofie. Eram zece cu toții. Unii copiau, dar mie mi s-au părut subiectele ușoare. Eram pe relax. Am zis că este sub demnitatea mea să copiez. Eram foarte încântat de mine. M-am dus să văd rezultatele și, la filosofie, luasem... 7. Am crezut că este o greșeală. Am făcut contestație. Eu credeam că este o lucrare de nota 10. A venit rezultatul... am luat 6. Puteam să nu iau bacalaureatul practic. Eram la limită. La celelalte am luat 10 cred. Nu mai știu. Media mea la bacalaureat a fost una de mare porc pentru că luasem 6 la filosofie. Nota la bacalaureat a fost 8,99”, a povestit Mircea Badea la Antena 3 CNN.

„Eu și acum cred că lucrarea mea la bacalaureat era boboc”, a mai spus Mircea Badea râzând.

El a povestit acest lucru după ce a citit o știre care spunea că, în ultimii ani, au fost foarte multe greșeli făcute de cadrele didactice care au corectat lucrările elevilor, la Evaluarea Națională și la Bacalaureat.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a semnat Ordinul prin care cresc sumele acordate tuturor celor care se implică în derularea examenelor şi a concursurilor naţionale 2023, în medie cu 30% faţă de anul 2022, informează vineri Ministerul Educaţiei.



Ordinul prevede creşterea sumelor şi pentru personalul implicat în comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal, profesional şi dual pentru anul şcolar 2023 - 2024 şi în comisiile din cadrul examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal, sesiunile anului 2023.



Astfel, în cadrul evaluării naţionale a absolvenţilor clasei a VIII-a 2023, norma actuală de plată prevede suma de 15 lei/lucrare corectată, faţă de 11 lei/lucrare corectată, în anul 2022, precizează MEN.



De asemenea, în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2023, norma actuală de plată prevede suma de 18 lei/lucrare corectată, faţă de 14 lei/lucrare corectată, în anul 2022.



Pentru profesorii asistenţi la evaluarea naţională, normele prevăd suma de 145 de lei/zi, faţă de 110 lei în anul 2022, în timp ce pentru profesorii asistenţi în cadrul probelor scrise ale examenului de bacalaureat, normele prevăd suma de 157 de lei/zi, faţă de 120 de lei/zi în anul 2022.

