Mayotte, în doliu după cel mai devastator ciclon din ultimii 90 de ani: mii de morți și sute de voluntari ai Crucii Roșii, dați dispăruți /foto-video

Conform unui raport al spitalului din capitala Mamoudzou, citat de primarul Ambdilwahedou Soumaila, bilanțul oficial al victimelor este de 22 de decese și peste 1.400 de persoane rănite. Totuși, autoritățile locale se tem că numărul victimelor ar putea crește dramatic, în timp ce echipele de intervenție se străduiesc să prevină o criză umanitară cauzată de foamete, boli și insecuritate.

"Ciclonul a provocat distrugeri masive, lăsând multe zone inaccesibile și unele victime îngropate înainte ca decesul lor să fie înregistrat oficial", a declarat primarul Soumaila pentru postul de radio francez.

Ciclonul Chido a lovit arhipelagul cu rafale de vânt de până la 220 km/h, distrugând locuințe improvizate și infrastructura precară. Aproximativ 75% din populația de 321.000 de locuitori trăiește în condiții de sărăcie relativă.

„Sunt persoane care, din păcate, au murit, iar corpurile lor încep să se descompună, ceea ce poate duce la probleme sanitare grave”, a adăugat primarul Soumaila.

Lipsa curentului electric și comunicațiile întrerupte au agravat situația, lăsând mulți locuitori fără acces la necesitățile de bază. Inclusiv spitalul principal al insulei a fost grav avariat.

Pentru a face față crizei, au fost trimise 20 de tone de alimente și apă, urmând ca 50% din rețeaua de apă să fie funcțională în următoarele 48 de ore și aproape complet restaurată în decurs de o săptămână, conform guvernului francez.

Federația Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșii (IFRC) a anunțat pe platforma X că peste 200 de voluntari ai organizației sunt dați dispăruți.

Deputata Estelle Youssouffa a declarat că autoritățile se confruntă cu dificultăți în identificarea victimelor. „Nu vom cunoaște niciodată numărul real al celor măturati de noroi, vânt și acoperișurile din tablă ale locuințelor improvizate”, a spus ea.

Un imam local i-a relatat deputatei că, doar într-o singură zi, au fost îngropate peste 30 de persoane în La Vigie, o așezare improvizată. „Nu știu dacă aceste decese sunt incluse în bilanțul oficial”, a adăugat Youssouffa.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat, după o ședință de urgență a cabinetului, că va vizita Mayotte în zilele următoare. Între timp, guvernul francez a impus o interdicție de circulație nocturnă, valabilă între orele 22:00 și 4:00.

Dezastrul a reaprins dezbaterile politice legate de imigrație, schimbările climatice și modul în care Franța gestionează teritoriile sale de peste mări.

Ministrul interimar de interne, Bruno Retailleau, a susținut că sistemul de avertizare timpurie a funcționat „perfect”, dar mulți dintre migranții fără documente nu au folosit adăposturile desemnate.

„Mayotte este simbolul derivei pe care guvernele franceze au permis-o în problema imigrației. Va trebui să legiferăm astfel încât Franța să preia din nou controlul asupra imigrației”, a scris Retailleau pe X.

La rândul său, liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a acuzat guvernul francez de neglijarea teritoriului Mayotte și de lipsă de pregătire pentru dezastrele naturale provocate de schimbările climatice.

„Retailleau ar fi putut interoga rolul schimbărilor climatice în generarea unor dezastre tot mai intense. Ar fi putut critica sărăcia extremă care face populația vulnerabilă la cicloane. Dar nu, și-a reluat cruciada împotriva migranților”, a scris Faure pe X.

High-resolution satellite imagery of the French territory of Mayotte after Cyclone Chido is now available and I'm out of words to describe the devastation. Hundreds are feared dead.



A thread. pic.twitter.com/qAAEucJHAL