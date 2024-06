Maternitatea este un fir roșu al narațiunii. Scriitoarea Anița Vulcan Grigoriu, despre Fata cu aluniță/ VIDEO

„Este un roman pe care și eu l-am așteptat cu interes întrucât l-am purtat în inimă și în minte mai bine de zece ani și nu am putut să-i dau o formă până nu am făcut un legământ cu mine. Mi-am spus că îl voi scrie și dacă nu voi avea un copil (întrucât un fir roșu al acestei narațiuni este maternitatea) am spus că îl voi arde într-o zi de Crăciun. De fapt, nu aș fi dorit să-l aduc în fața unui cititor până nu aș fi devenit mamă întrucât miza romanului era și maternitatea și ar fi putut părea un roman care nu se regăsește în autenticitatea autorului. (...) S-a întâmplat să rămân însărcinată și să pot pune punct acestei cărți care este acum la tipar. (...) În micro, acest roman spune povestea unei tinere de succes care duce, în aparență, o viață frumoasă și liniștită, dar care este umbrită de un diagnostic dur pus de medicii de specialitate, și anume infertilitate din cauză necunoscută.” a dezvăluit scriitoarea.

Despre Anița Vulcan Grigoriu

Anița Vulcan Grigoriu lucrează printre cărți și manuscrise, la Muzeul Național al Literaturii Române. S-a născut la data de 1 decembrie 1983, în localitatea Prahuda, județul Vrancea.

Este absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, iar din 2014 este doctor în Științele Comunicării la Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.

A fost jurnalist de televiziune, apoi a urmat o carieră universitară, timp de 10 ani.

A debutat cu volumul de proză scurtă Omul-poveste (Editura Ars Docendi, 2016). Pictura reprezintă pentru ea o altă formă de exprimare.

