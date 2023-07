Măsurile care vor aduce Ucraina mai aproape de NATO. Jens Stoltenberg: Procesul de aderare va avea un singur pas

Jens Stoltenberg a spus care au fost principalele subiecte discutate la summitul NATO de la Vilnius.

"De asemenea, am vorbit şi despre Ucraina. De anul trecut, când ne-am văzut ultima dată la summitul de la Madrid, aliaţii NATO au oferit un sprijin fără precedent Ucrainei, au dat mai multă muniţie, mai multe echipamente moderne şi mai mult antrenament pentru forţele ucrainene.

Trei măsuri, care să aducă Ucraina mai aproape de NATO

Astăzi, aliaţii au fost de acord cu trei măsuri, care să aducă Ucraina mai aproape de NATO:

1. În primul rând, un nou program multianual de sprijin pentru Ucraina pentru a aduce Ucraina la standardele NATO în privinţa antrenamentului şi standardelor.

2. În al doilea rând, un nou consiliu NATO-Ucraina, un forum pentru consultări pe timp de criză şi unde pot fi luate decizii, unde ne vom întâlni ca egali. Vom avea prima şedinţă a acestui consiliu mâine cu preşedintele Zelenski.

3. În al treilea rând, am reafirmat faptul că Ucraina va deveni membru al NATO şi am fost de acord să renunţăm la foaia de parcurs Membership Action Plan. Astfel, procesul de aderare al Ucrainei la NATO va avea un singur pas. De asemenea, vom adresa o invitaţie Ucrainei de a adera la NATO atunci când condiţiile vor fi îndeplinite, iar aliaţii vor agrea asta.

Este un pachet puternic de măsuri pentru Ucraina şi este un pas înainte pentru viitoarea calitate de membru al NATO. Aliaţii au aprobat şi cel mai complex plan de măsuri de apărare de la sfârşitul războiului rece încoace.

Principalele amenințări

Vizează principalele ameninţări: Rusia şi terorismul. Prin aceste planuri, NATO vrea să aibă 300.000 de soldaţi într-un stadiu în stare înaltă de pregătire. Aceste planuri susţin şi o industrie puternică. Liderii au aprobat şi un nou plan industrial, despre achiziţii comune şi despre creşterea capacităţii de producţie a armamentului. Trebuie să investim mai mult în apărare. Potrivit ultimelor estimări, cheltuielile privind apărarea în Europa şi în Canada vor creşte cu 8,3% în 2023. Este cea mai mare creştere de decenii încoace. După 2014, totalul investiţiilor în apărare este de 450 de miliarde de dolari. Unsprezece aliaţi ajung sau depăşesc pragul de 2% din PIB şi ne aşteptăm ca acest număr să crească substanţial în următoarea perioadă.

Astăzi, aliaţii au făcut un angajament, şi-au luat angajamentul de a investi cel puţin 2% din PIB în apărare şi să facă mai multe pentru a-şi îndeplini angajamentele. Liderii NATO au vorbit şi despre China. China nu este adversarul nostru şi trebuie să păstrăm legăturile, dar agresivitatea în creştere a Beijingului ne afectează securitatea. China ameninţă ordinea globală, nu a criticat războiul lui Putin în Ucraina şi creşte armata. Modernizarea arsenalului nuclear chinez este fără precedent ca viteză şi ca amploare şi este desfăşurată fără niciun fel de transparenţă.

Aliaţii au fost de acord să lucreze împreună pentru a se feri de comportamentul coercitiv al Chinei. Mâine ne vom întâlni cu partenerii NATO, deoarece suntem mai puternici şi mai siguri atunci când suntem împreună", a spus Jens Stoltenberg.

Zelenski a criticat textul declaraţiei în privinţa Ucrainei





"Preşedintele Zelenski a dat un mesaj pe Twitter, prin care a criticat textul declaraţiei în privinţa Ucrainei. Ce v-aţi gândit când aţi văzut ce părerea avea Zelenski despre ce a aprobat NATO?", l-a întrebat un reporter.

"Aliaţii au fost astăzi de acord şi au aprobat un mesaj puternic şi pozitiv faţă de Ucraina. Este un mesaj puternic de sprijin, dar şi un mesaj pozitiv pe drumul către aderarea la NATO. Este vorba de un pachet de sprijin pentru a ajunge la interoperabilitate între forţele NATO şi cele ucrainene la Consiliul NATO-Ucraina, dar şi renunţarea la foaia de parcurs pentru NATO", a spus Jens Stoltenberg.

Stoltenberg: Vor avea doar un singur pas de făcut pentru a intra în NATO

"Vor avea doar un singur pas de făcut pentru a intra în NATO. A fost foarte clar că invitaţia va fi trimisă atunci când toate condiţiile vor fi îndeplinite. Vreau să adaug, pe lângă toate aceste lucruri, aliaţii oferă şi un sprijin militar substanţial Ucrainei. Principala prioritate acum este să ne asigurăm că Ucraina va învinge. Dacă Ucraina nu învinge, nu mai avem de ce să discutăm despre intrarea în NATO. Felicit sprijinul pe care aliaţii l-au oferit încă din 2014 şi după invazia la scară largă din 2022.



Şi doar în ultimele câteva zile aliaţii au făcut noi anunţuri. Franţa a anunţat că va trimite rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune. Germania tocmai a anunţat un nou pachet cu sisteme de apărare antiaeriană şi blindate. Şi Statele Unite au făcut un anunţ mare, dar şi alţi aliaţi şi-au făcut tot felul de anunţuri legate de sprijin pentru Ucraina, inclusiv antrenamentul pe avioane F-16. Este un mesaj puternic care transmite un mesaj pozitiv şi unit Kievului", a mai supus șeful NATO.

Când va fi gata comunicatul final în privinţa Ucrainei





Reporter: "O întrebare în completarea celei anterioare. Ne aşteptăm astăzi sau ne aşteptăm mâine la comunicatul final în privinţa Ucrainei? Şi puteţi spune ce condiţii mai trebuie să îndeplinească Ucraina pentru a iniţia procedura de aderare? Mulţumim", a întrebat reporterul.



"Am agreat textul unui comunicat şi am agreat pachetul de sprijin pentru Ucraina. Şi vorbesc din nou despre principalul sprijin, sprijinul militar, Consiliul Ucraina-NATO şi renunţarea la Membership Action Plan, plus toate celelalte lucruri pe care aliaţii le oferă în mod bilateral. Am fost mereu în legătură cu aliaţii NATO, cu oficialii ucraineni, am discutat şi cu preşedintele Zelenski şi mă voi întâlni cu el în această seară şi să avem prima şedinţă a Consiliului NATO-Ucraina mâine. Voi vorbi despre pachetul de trei elemente care va aduce Ucraina mai aproape de NATO", a spus Jens Stoltenberg.

De ce nu a fost stabilit un calendar

"Domnule secretar general, ca să mă întorc la remarcile preşedintelui Zelenski - a spus că ar fi absurd ca un calendar precis să nu fie stabilit pentru invitarea Ucrainei şi pentru intrarea Ucrainei în NATO. De ce nu a fost stabilit un calendar?", a întrebat reporterul.

"Am agreat un pachet substanţial cu elemente diferite, care va ajuta Ucraina să se apropie mai mult de NATO, să se apropie mai mult de calitatea de membru NATO. Este vorba de un sprijin practic, de exemplu în privinţa interoperabilităţii. Reformele şi interoperabilitatea sunt importante pentru calitatea de membru. Sunt elemente practice care aduc Ucraina mai aproape de NATO", a spus Jens Stoltenberg.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News