Măsuri groaznice! 2025, un an de sacrificiu pentru economia României. Adrian Negrescu: Ce ne așteaptă / video

Adrian Negrescu consideră că anul 2025 va fi unul de stagnare economică, cu investiții blocate din cauza incertitudinilor fiscale, creșterii taxelor și scăderii consumului. În acest context, inflația și blocajele financiare vor accentua dificultățile economice.

„În general, pentru mediul de afaceri, anul 2025 va fi un an de stagnare, un an în care economia va funcționa cu frâna de mână trasă. Zilele trecute dădeam publicității un barometru realizat în rândul a peste 1000 de investitori, unde opinia generală era că investițiile vor fi oprite în acest an, vor sta pe hold, așteptând să vadă ce decizii de ordin fiscal vor lua autoritățile, pentru că ce am văzut până acum, prin „Ordonanța trenuleț", este doar o primă fază a restructurării aparatului fiscal, așa cum, inclusiv ministrul Finanțelor ne-a anunțat, acum două zile, faptul că după adoptarea legii bugetului, vor începe o reformă fiscală.

Dumnezeule! Ce înseamnă reformă fiscală în România, pentru că până acum nu am văzut decât creșteri de taxe?! Să sperăm că vom vedea și alte lucruri, dincolo de noi creșteri de taxe, cum de altfel ne așteptăm să apară în perioada următoare. De aceea economia funcționează cu frâna de mână trasă. Consumul a scăzut foarte mult și probabil va continua să scadă. Gândiți-vă că consumul reprezintă aproape 70% din produsul intern brut și, din această perspectivă, inflația și accentuarea blocajului financiar vor crea din ce în ce mai multe probleme.", a spus Adrian Negrescu.

„Acolo unde sunt ape tulburi, rechinii întotdeauna găsesc o cale să câștige"

Economistul consideră că 2025 va fi un an dificil pentru afaceri, cu multe falimente, dar și cu oportunități pentru cei curajoși.

„Va fi un an de sacrificiu, un an de supraviețuire pentru mediul de afaceri românesc, dar și un an cu oportunități pentru că acolo unde sunt ape tulburi, rechinii întotdeauna găsesc o cale să câștige. Adică cei care vor avea acces la finanțare, care vor reuși să-și adapteze business-urile vremurilor pe care le parcurgem, vor reuși să capteze concurența, să capteze cote de piață nesperate, într-o perioadă de creștere economică.

E vremea celor care au curaj să facă business și care au curaj să investească mai ales, într-un an în care probabil multe dintre companii vor da faliment sau se vor afla în situații de risc. Deci e o criză, dar și o oportunitate, în același timp, anul 2025.", a spus economistul.

Care va fi situația în sistemul public

Adrian Negrescu consideră că 2025 va fi un an pierdut pentru sistemul public, fără reforme semnificative sau reducerea cheltuielilor. Potrivit acestuia, privilegiații vor menține câștiguri consistente, în timp ce micii bugetari vor fi afectați sever de inflație, principala sursă de instabilitate economică.

„Pentru sistemul public, din păcate, va fi încă un an pierdut, din punctul meu de vedere, pentru că reformele nu le văd adoptate la nivelul celor pe care le așteptăm. De ani de zile așteptăm reforma statului, reforma administrației publice locale (...) și nu văd o reducere semnificativă a cheltuielilor publice, motiv pentru care pentru ei va fi un an în care vor îngheța status-quo-ul financiar în care privilegiații vor continua să câștige bani buni de la stat.

Pentru ceilalți, pentru micii bugetari, pentru cei care trăiesc din salariul mediu pe economie, va fi un an în care inflația îi va lovi și pe ei puternic, cum ne lovește pe noi toți, pentru că inflația va continua să reprezinte, din punctul meu de vedere, principalul reper de instabilitate în anul 2025.", a spus Adrian Negrescu la emisiunea Totul despre bani, de pe DC News, DC News TV și DC Business.

VEZI ȘI: Euro sare de pragul critic de 5 lei în 2025: Adrian Negrescu, anunț în direct

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News