Măsuri fiscale propuse de Guvernul Ciolacu. Ilan Laufer: Îmi e foarte greu să diger acest OUG, e halucinant! / Asta îmi spun antreprenorii

Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, a fost invitat la Interviurile DC News, unde a relatat ce-i spun antreprenorii români cu privire la măsurile pregătite de Guvern:

„Această ordonanță închide nu doar mediul de afaceri, ci și piața imobiliară, sectorul de construcții și foarte multe segmente din economie. Este o măsură ... sincer îmi este foarte greu să o diger. Nu credeam că o să ajungem aici după 2 ani de pandemie în care afacerile au avut foarte mult de suferit, în care ni s-a promis un PNRR pentru reconstrucția României, bani din care înțeleg că am luat doar câteva sute de milioane. Ni s-au promis foarte mulți bani nerambursabili, dar nu vedem aceste rezultate.

Această ordonanță propune efectiv atât de multe măsuri, schimbări fiscale în rău, dintr-odată, iar acestea se adaugă la cele introduse la 1 ianuarie în acest an, când foarte multe micro-întreprinderi au trecut forțat de la un impozit pe cifra de afaceri la un impozit pe profit. Li s-a crescut taxele pe dividente de la 5 la 8%, li s-a redus plafonul de la 1 milion la 500.000 de euro pentru acel plafon de 1%. La vremea aceea, noi am comentat și am zis că e rău, dar am spus că putem să trăim cu așa ceva și vom putea să plătim taxe și impozite.

Eu, lunar, plătesc taxe și impozite serioase Statului Român, atât prin impozite pe salariu, cât și din impozit pe profit, plătesc dividende, și TVA-uri. Reacția antreprenorilor este următoarea: Domnule ministru, explicați-mi de ce tot noi, ăia puțini, care plătim în această țară - unde avem a doua cea mai mare evaziune fiscală și cea mai slabă colectare de TVA - trebuie tot noi să suportăm întreaga povară fiscală, această gaură din buget făcută de guvernări incompetente.

Dacă va trece această ordonanță, care vine să dubleze, să tripleze, în unele cazuri să mărească de 30 de ori, cum e la tranzacțiile imobiliare, sau impozitul pe clădiri, este absolut halucinant“, a spus Ilan Laufer.

