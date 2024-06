Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana Infinitului, aviz favorabil pentru UNESCO

Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Infinitului au primit aprobare pentru includerea în patrimoniul UNESCO. Aceeași nominalizare a fost acordată și sitului cultural "Frontierele Imperiului Roman - Dacia", a anunțat Ministerul Culturii. Decizia finală va fi luată la sfârșitul lunii iulie, când Comitetul Patrimoniului Mondial se va reuni în India. În prezent, numeroase obiective românești sunt incluse în patrimoniul UNESCO, printre care cetatea Sighișoarei, diverse biserici din zona Moldovei și Delta Dunării.

"Așteptăm cu încredere deciziile finale ale Comitetului Patrimoniului Mondial"

"Cele două dosare de nominalizare ale României aflate în evaluare au făcut un pas decisiv pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO! Am primit aviz favorabil de decizie pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu / Brâncuși Monumental Ensemble of Târgu Jiu și a Frontierelor Imperiului Roman – Dacia / Frontiers of the Roman Empire – Dacia, în documentele pregătitoare pentru cea de-a 46-a reuniune a Comitetului Patrimoniului Mondial, care va avea loc în India la sfârșitul lunii iulie", a declarat Raluca Turcan.

Conform ministrului, acest succes a fost realizat datorită celor două dosare "solide ce argumentează convingător, în ambele cazuri, atât valoarea universală excepțională, cât și sistemul de gestiune și protecție dedicat protejării sale".

"Așteptăm cu încredere deciziile finale ale Comitetului Patrimoniului Mondial și recomandările sale privind protejarea și gestiunea acestor valori excepționale", a completat Raluca Turcan, conform Observator.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News