Mărturia unei românce care s-a întors în România după ce a trăit 23 de ani în Italia: Am fost puțin dezamăgită / video

Camelia Morda Baciu a declarat că revenirea acasă a fost o experiență încărcată emoțional. Ea a explicat că nu a avut nevoie de o perioadă de adaptare, deoarece nu s-a simțit niciodată desprinsă de casă. Potrivit acesteia, de fiecare dată când revenea în România, o făcea cu bucurie, iar plecarea era mereu o durere în suflet.

„Este o încărcătură emoțională mult mai mare decât ce am trăit până acum. A trecut un an și o lună de când m-am repatriat și cu fiecare zi este o emoție în plus. Toată lumea mă întreabă dacă m-am adaptat. Păi nu a fost nevoie de o perioadă de adaptarea că eu nu m-am desrădăcinat niciodată. Am venit întotdeauna cu bucurie acasă și orice plecare era o durere în suflet.”, a spus Camelia Morda Baciu.

„O bucată din sufletul meu a rămas și cred că va rămâne pentru totdeauna acolo"

Camelia Morda Baciu a povestit că a plecat a locuit în Italia timp de 23 de ani. Deși s-a repatriat de un an și o lună, simte că o parte din sufletul ei a rămas și va rămâne mereu în Italia. Ea consideră că este imposibil să te desprinzi de o perioadă atât de lungă din viața ta.

„Am plecat în urmă cu 24 de ani. Am stat exact 23 de ani în Italia și, da, m-am repatriat de un an și o lună, dar pot să spun că o bucată din sufletul meu a rămas și cred că va rămâne pentru totdeauna acolo, în Peninsula Italică, pentru este imposibil să te rupi de o perioadă foarte lungă din viața ta. Este aproape un sfert de veac, nu te poți rupe și duci cu tine, pentru totdeauna, prietenii, amintiri, și bune, și rele, până la sfârșit.”, a spus Camelia Morda Baciu.

„Am fost puțin dezamăgită pentru că tradițiile s-au cam pierdut"

Camelia Morda Baciu a mărturisit emoționată că în decembrie 2023, după 24 de ani, a petrecut pentru prima dată Crăciunul acasă, în România. Lucrând în turism, nu a avut posibilitatea să vină acasă iarna.

„Fac o mărturisire care mă emoționează din nou. Anul trecut, în decembrie 2023, a fost pentru prima dată, după 24 de ani, când eu am fost de Crăciun acasă, deoarece, lucrând în turism, în perioada sărbătorilor se lucrează foarte mult și, în toată perioada de emigrantă, eu nu am reușit să vin nici măcar o dată acasă iarna.

Eu nu am văzut iarna în România de când am plecat. A fost pentru prima dată, o plăcere deosebită. Am fost puțin dezamăgită pentru că, trebuie să recunoaștem, tradițiile s-au cam pierdut, dar spiritul acela de Crăciun împreună cu familia, în primul rând cu părinții mei alături de care nu am fost o foarte lungă perioadă de timp, a fost covârşitor.

În 2019, a fost pentru prima dată de la plecarea mea când, dintr-o întâmplare, pentru că a trebuit să fac prima lansare de carte în România și a coincis cu perioada sărbătorilor pascale, am fost pentru prima dată acasă de Paști. S-a întâmplat să fiu acasă și anul trecut de sărbători. În această perioadă, m-am bucurat foarte puțin de aceste sărbători. În rest, sărbătorile le-am simțit atât cât s-a putut, între serviciu și acasă. Le-am simțit prin prisma fetelor mele.", a spus Camelia Morda Baciu la emisiunea „Tradiții românești în diaspora", de pe DCNews și ȘtiriDiaspora.

