Marius Lupu (Corvinul Hunedoara): Pentru noi nu e o supriză victoria cu Paksi

"Pentru noi sincer nu a fost o surpriză, pentru asta am muncit. Chiar şi când am câştigat cupa cu Oţelul. Aici ne este locul, nu este o surpriză pentru noi. În retur ne aşteaptă un meci foarte greu, nu contează scorul de astăzi, vom juca de la 0-0 cu ei", a declarat Marius Lupu la DigiSport, citat de Agerpres.

Cui a dedicat Marius Lupu cele trei goluril marcate în poarta maghiarilor de la Paksi

Marius Lupu a înscris trei dintre cele patru goluri ale echipei sale și a dedicat reuşitele suporterilor veniţi să încurajeze echipa în Ungaria, dar şi copilului său care urmează să se nască luna viitoare. "Le mulţumim suporterilor care au venit alături de noi. Le dedic toate cele trei goluri, dar şi familiei mele şi copilului care ar trebui să se nască în august. La primul gol m-am descătuşat, dar toate cele trei goluri au fost importante şi toată echipa a contribuit la cele trei goluri", a mai spus Lupu. Vedeți aici mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în partida dintre Corvinul Hunedoara - Paksi FC și toate cele 4 goluri marcate!

Maxim (Corvinul), după 4-0 cu Paksi FC: Am fost echipa mai bună, ne-a ieşit totul

Antrenorul echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a declarat, joi seara, că formaţia sa a fost mai bună şi că i-a ieşit tot ce şi-a propus.

"Noi ne-am analizat adversarul, ştiam că Paksi este o echipă agresivă, puternică şi dacă nu ne ridicăm la un nivel fizic bun vom avea probleme. Azi am interpretat foarte bine partitura tactică. Aşa sunt meciurile de Europa League, am simţit-o şi eu pe pielea mea ca jucător. Azi am fost echipa mai bună, ne-a ieşit totul. Am fost mai implicaţi în joc şi am avut şi situaţiile mai clare. Pentru că pe lângă golurile marcate cred că am mai avut 3-4 ocazii mari şi asta spune multe despre o echipă care joacă în deplasare", a spus Maxim la postul DigiSport.

Corvinul Hunedoara a învins vicecampioana Ungariei, în prima manșă din turul întâi preliminar Europa League 2024

Corvinul Hunedoara a învins echipa maghiară Paksi FC cu scorul de 0-4 (0-4), joi seara, pe Paksi FC Stadion din Paks, Ungaria, în prima manşă a turului întâi preliminar al competiției Europa League la fotbal.

Corvinul Hunedoara a revenit în cupele europene după o perioadă de 42 de ani și a învins clar echipa maghiară, prin golurile înscrise de Sergiu Buş, în minutul 9 şi Marius Lupu în minutele 45+2, 86, 90+3. Partida retur va avea loc pe data de 18 iulie 2024, la Sibiu. Dacă va trece de Paksi FC, Corvinul Hunedoara va da peste echipa din Croația HNK Rijeka, în turul al doilea preliminar al Europa League.

