Marius Budăi, atac la Ciucă, după ce președintele PNL a zis că vrea să „pună laolaltă“ dreapta

Președintele PNL Nicolae Ciucă a vorbit de curând despre reunificarea forțelor de dreapta pentru o eventuală guvernare după alegerile parlamentare de la finalul acestui an.

„Am deschis dialogul pentru o astfel de punere laolaltă a forţelor politice de dreapta. Partidul Naţional Liberal este cea mai puternică forţă politică de dreapta din România şi atunci disponibilitatea la dialog este către toate forţele politice”, a zis liderul PNL.

Marius Budăi: Deja se ceartă cine să conducă această alianță a sărăciei

Marius Budăi, ministru al Muncii și Solidarității Sociale chiar în Guvernul Nicolae Ciucă, a lansat un atac dur la adresa președintelui PNL, spunând că este o „Încercare disperată pentru refacerea polului sărăciei (dreptei) în România!“.

„Înțelegem din spațiul public că cele două partide, care au mai guvernat împreună, și mă refer aici la PNL și USR își doresc să revină într-o alianță de dreapta, o alianță a sărăciei pe care cetățenii români nu o vor uita ușor.

Încă nu au creionat nimic, dar dumnealor se ceartă, deja, pe cine să conducă această alianță a sărăciei. Am un deja-vu cu certurile dumnealor, dumneavoastră nu?

Libera asociere este garantată în România și este dreptul dumnealor la asociere, dar am și eu dreptul să aduc aminte cetățenilor români ce au însemnat pentru noi aceste "elemente de dreapta" promovatoare de sărăcie pentru cei mulți și adepți ai lui "NU AM" și "VOM VEDEA"“, a scris Marius Budăi pe Facebook.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Budăi: Singura guvernare care nu a majorat pensiile

Mai departe, social-democratul a făcut o radiografie a guvernării PNL-USR din perioada 2020-2021.

„În goana lor disperată pentru a guverna dezastruos pentru poporul român, nu au ratat nicio categorie socială sau de vârstă.

Astfel:

- la preluarea guvernării au avut o Lege pentru majorarea alocațiilor pentru copii - NU AU respectat legea, au promulgat termene și au dat "promulgarea - promulgării", iar la final alocațiile tot nu au fost majorate așa cum se prevedea inițial;

- au fost singura guvernare care nu au majorat pensiile absolut deloc și printr-un acces de cinism le spuneau cetățenilor români că trebuie să muncească până la finalul vieții;

- mai mult, au condamnat seniorii României la sărăcie pentru următorii 50 de ani prin introducerea acelui procent cinic cu plata pensiilor de 9,4 și a trebuit să revenim, noi #PSD, la guvernare și să purtăm discuții repetate cu Comisia Europeană pentru eliminare;

- au fost promotorii sărăciei în muncă prin punctul de vedere negativ, trimis oficial de Guvernul României către Comisia Europeană, asupra adoptării

Directivei Europene privind instituirea salariului minim european. Am revenit noi # PSD la guvernare și am schimbat și acest lucru și cu Marcel Ciolacu premier vom implementa aceasta Directivă. Tot în această notă, au fost guvernul care a majorat salariul minim în România cu cea mai mică valoare;

- de persoanele cu dizabilități nu s-au ocupat absolut deloc;

- nu au "omis" nici mediul de afaceri - după exact un an de pandemie, România era, conform unui clasament întocmit la acea vreme de FMI, doar pe locul 129 în lume, în urma Congo și Afganistan, la sprijin direct acordat de stat economiei - am revenit ,noi #PSD, la guvernare și am îndreptat și acest aspect;

- au avut, totuși, și ceva pe plus... ACHIZIȚII PUBLICE LA PRETURI EXORBITANTE ÎN PANDEMIE (ex. măști, izolate, vaccinuri, etc.). Și dacă vorbim de pandemie, să nu uităm de măsurile aberante de a ne închide părinții și bunicii în case, de a închide piețele agroalimentare cu produse românești, dar a lăsa supermarketurile deschise si, cireașa de pe tort, petrecerea din biroul premierului.

Să mai spunem că de fiecare dată când au fost la guvernare a însemnat cădere economică și întregim tabloul sărăciei, pardon, "dreptei" în România“, a precizat Marius Budăi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News