Marian Neacşu, numit Secretar General al Guvernului

Decizia prim-ministrului Nicolae Ciucă a fost publicată marţi în Monitorul Oficial.



Prin aceeaşi decizie, Tiberiu Horaţiu Gorun a fost eliberat, la cerere, din funcţia de secretar general al Guvernului, scrie Agerpres.

Marcel Ciolacu: Îmi asum această numire

Președintele PSD Marcel Ciolacu susține că își asumă numirea lui Marian Neacșu în postul de secretar general al guvernului, transmite Mediafax.



„Am făcut această propunere domnului Marian Neacșu și nu e atributul meu, e atributul primului-ministru, i-am adus la cunoștință primului-ministru cine dorim să fie secretar general”, a spus Marcel Ciolacu, miercuri seara, la România Tv.



Întrebat dacă Marian Neacșu a avut o condamnare, Ciolacu a spus: „Ca să înțelegem, domnul Neacșu n-a furat nimic, domnul Neacșu ca alți aleși locali a făcut parte dintr-un Consiliu de Administrație, n-a fost plătit. (...) În acest moment, lucrurile sunt foarte clare. Domnul Neacșu am înțeles că a avut o condamnare pe această incompatibilitate, pe conflict de interese, dar e depășită juridic, domnului Neacșu nu îi apare nimic în cazier”, a mai spus președintele PSD.

Bugetul, în Parlament până pe 22 decembrie

Premierul Nicolae Ciucă a declarat la începutul ședinței de guvern de vineri, 3 decembrie, de la Palatul Victoria, că vrea ca până pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 să fie finalizat și aprobat.

Ciucă a descris ședința de guvern ca fiind una "cu o agendă restrânsă".

"Am dorit să avem această ședință de Guvern pentru că am considerat necesar ca după ce parcurgem agenda de astăzi să putem să discutăm alte trei subiecte pe care le consider foarte importante pentru perioada următoare.", a afirmat Nicolae Ciucă.

Primul subiect la care a făcut referire Ciucă este proiectul de lege privind ocrotirea persoanelor cu dizabilități, ținând seamă că astăzi este Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, "o zi consacrată încă din anul 1992 de ONU, pentru atragerea atenției asupra drepturilor acestor persoane și nevoii de incluziune și echitate". Premierul dorește ca "în perioada următoare să venim cu el la aprobare în ședința de Guvern".