Marian Godină își cere scuze din nou scuze spectatorilor pentru prestația de la un show de stand up comedy: "M-am pierdut complet"

"Pentru că mereu după ce am avut un show care mie mi-a plăcut și despre care am considerat că a ieșit bine sau foarte bine, am postat o poză și i-am rugat pe cei prezenți să lase recenzii, ar fi incorect să nu fac asta și azi, după show-ul de aseară, de la București. Spun că ar fi incorect pentru că aseară am comis-o. Nu vreau să caut niciun fel de scuze, nici nu cred că am vreuna. Pur și simplu am simțit că ceva nu mergea bine și, la un moment dat, m-am pierdut complet. Am reușit să ies cumva din încurcătură și să termin spectacolul cu bine.Le mulțumesc celor prezenți pentru că m-au susținut și m-au ajutat să depășesc momentul dificil! Sper că v-ați simțit totuși bine! Ne vedem săptămâna viitoare la Galați și la Constanța, apoi la Ploiești și Câmpina," a transmis Godină.

Reprezentația de la restaurant

Nu este pentru prima dată când Godină a vorbit despre problemele pe care le are pe scenă de când s-a apucat de stand-up comedy. La finalul anului acesta a relatat și despre o altă reprezentație pe care a avut-o la un restaurant, acolo unde lumea nu râdea.

"Am reușit să dorm puțin, iar cu vreo trei ore înainte de spectacol m-am dus să văd locația. Era un restaurant. Inițial nu doream să fac așa ceva și în restaurante, ci doar în săli de spectacole, dar avusesem deja un show la Constanța, într-un restaurant, și ieșise foarte fain. Aici, scena mi se părea cam aproape de mese, dar am zis că oricum va fi întuneric. Nu prea eram încântat deloc, dar am zis să-i dăm înainte.Spectacolul a început și a intrat primul coleg. Deja aveam experiență și îmi dădeam seama cum va merge la mine în funcție de cum le mergea celor doi dinaintea mea. Nu râdea nimeni. Era liniște. Câte un ospătar mai trecea prin fața scenei.Mă panicasem puțin. A intrat apoi al doilea. La el se râdea din când în când, era din ce în ce mai bine.

Mi-a venit mie rândul. Nu mai eram panicat.Și am început. La prima glumă la care se râsese peste tot tare și aveam timp să beau apă eram pregătit să iau pauza de hidratare. Nu a fost cazul pentru că nu a schițat nimeni niciun zâmbet. La masa din fața mea, doi tineri se înfruptau dintr-o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Din momentul în care i-am văzut, nu îmi mai puteam lua gândul de acolo. Auzeam cuțitul frecându-se de farfurii. La un moment dat, unul a cerut o salată. Am auzit și asta. Speram să termine mai repede de mâncat ca să mă pot concentra mai bine.

Aveam deja vreo 20 de minute de când vorbeam. Din când în când, salvau situația un domn dintr-un colț care râdea gălăgios și niște tinere care erau lângă cei care mâncau. Și ele râdeau. Abia așteptam să se termine, dar mai aveam încă 40 de minute. La un moment dat, am zis că ar fi demn să mă opresc, să le cer oamenilor scuze că nu suntem deloc compatibili și să plec. M-am răzgândit, am zis că ar fi urât, dar gândul ăsta mi-a mai venit de vreo două ori pe parcurs. Am stat totuși până la final. Se terminase. Abia așeptam să ajung la mașină, apoi acasă și să nu mai fac comedie cât trăiesc. Am mai avut alte câteva show-uri apoi. Același material, eu același om. Au ieșit probabil cel mai bine dintre toate, lucru de care chiar aveam nevoie ca să pot continua," a povestit Marian Godină într-o altă postare.

