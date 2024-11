Marele regret al lui Ciolacu, după întâlnirea în care s-a decis aderarea României la Schengen: Aș fi vrut să fie și el cu mine

CITEȘTE ȘI - BREAKING NEWS Ce spune Ciolacu despre armata obligatorie și LGBTQIA+

În urma ședinței de astăzi de la Budapesta, România este cu un picior în Spațiul Schengen, urmând ca de la 1 ianuarie 2025, granițele terestre către vestul Europei să fie libere. Premierul Marcel Ciolacu s-a arătat încântat de acest succes major al Guvernului României.

„Sunt așa de mândru astăzi, ca și român. Intrarea în Spațiul Schengen a României, așteptată de 13 ani, s-a întâmplat când eu am condus Guvernului României. Nu vreau să fie meritele mele, pentru că sunt meritele Guvernului României și ale colegilor mei, cu care am lucrat și ne-am coordonat.“, a mărturisit Marcel Ciolacu.

În același timp, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a avut și un regret față de întâlnirea din capitala ungară, unde a fost astăzi alături de mai mulți reprezentanți ai Executivului.

Foto: Inquam Photos / George Călin

„Decât să fi făcut o campanie de atacuri la persoană, la familie - am toată familia răvășită... e prea mult, în loc ca domnul Ciucă să se coboare la astfel de atacuri, eu cred că cel mai bine, fiindcă împreună am decis această coaliție de guvernare, ar fi fost ca amândoi să fi fost astăzi la Budapesta, pentru că era o împlinire a noastră pe care am muncit-o.

Dânsul a fost poate mei neinspirat, poate eu am găsit o conjunctură mai bună, însă era un moment în care să fim mândri și să nu ne atacăm“, a mai precizat premierul manifestându-și nedumerirea față de campania cu atacuri la persoană la care au recurs cei din PNL și Nicolae Ciucă.

„Am fost niște oameni care ne-am respectat, care am încercat să facem față într-o perioadă scurtă de timp și cu foarte multe provocări. PSD a hotărât să se implice în actul de guvernare fără a da premierul, deși câștigase alegerile. Poate am avut bună credință, care în politică nu este o calitate. Chiar am vorbit cu Victor Negrescu și doamna Odobescu. I-am zis: „Luminița, astăzi ar fi fost normal ca eu cu Nicolae Ciucă să fim amândoi aici, pentru că e o realizare a acestui guvern“. De ce să ai o astfel de abordare, eu nu înțeleg?! Mă depășește“, a mai zis Marcel Ciolacu.

„În politică, cel mai important e cum aterizezi, nu cum decolezi. Foarte puțini oameni politici au învățat acest lucru“, a concluzionat premierul Marcel Ciolacu, vineri seară, la Observator.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News