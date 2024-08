Marea întrebare la o săptămână după ce doctorițele de la Spitalul Sfântul Pantelimon au fost reținute

La o săptămână după ce au fost reținute, nu avem mobilul crimei. Care este mobilul? E marea întrebare la o săptămână de la reținerea doctorițelor. Dacă până acum, nu era concurență la rezidențiat pentru Terapie Intensivă, după acest caz, cu siguranță, numărul va fi și mai mic. Vom ajunge să ne trateze angajații de la Glovo care vin din Asia. Sau... cine își va permite, va merge în străinătate pentru a se trata.

Impactul asupra sistemului medical este deja resimțit, având în vedere că specializarea în Terapie Intensivă, deja neatractivă, ar putea deveni și mai puțin dorită în urma controversei de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Jurnalistul Val Vâlcu a vorbit despre acest subiect la B1 TV.

„În momentul de față, nu avem foarte clar mobilul. (...) Există o presiune din presă pe care o resimt medicii din toată țara și care se va întoarce împotriva pacienților. La rezidențiatul din acest an, la ATI s-au ocupat doar jumătate din locuri. Deci nu a fost nicio concurență. Vom avea o problemă peste câțiva ani. Nu am cum să nu remarc lipsa de medici. Poate va fi suplinită cu personal de la Glovo, din Asia. Alte soluții nu văd... Sau tratamente în străinătate pentru cine are bani și poate merge acolo. De asemenea, se cere demisia ministrului Rafila. Este un ministru bun, după părerea mea”, a zis jurnalistul Val Vâlcu la B1 TV, în emisiunea Laurei Chiriac.

VEZI ȘI: Mutare bombă în dosarul de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Avocatul Bogdan Bărbuceanu: Această mișcare este extrem de importantă

Lipsa interesului pentru Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) este o problemă gravă care poate avea consecințe semnificative asupra întregului sistem medical și asupra sănătății publice.

ATI este o specializare esențială, responsabilă de îngrijirea pacienților aflați în stare critică, care necesită suport vital și monitorizare constantă. Un deficit de medici în aceste secții poate duce la supraîncărcarea personalului existent, scăderea calității îngrijirii și, în cele din urmă, la creșterea mortalității în rândul pacienților.

Lipsa medicilor ATI poate avea un efect de domino asupra altor specializări medicale, deoarece mulți pacienți din alte secții necesită adesea intervenții de terapie intensivă. De asemenea, în situații de urgență majoră, precum pandemii sau catastrofe, secțiile ATI sunt primele care resimt presiunea, iar lipsa personalului ar putea face față unor situații de criză și mai dificilă.

Dacă specializările critice devin neatractive din cauza stresului ridicat, riscului profesional și presiunii mediatice, acest lucru poate duce la o scădere generală a interesului pentru cariera medicală. Pe termen lung, acest lucru poate reduce numărul total de medici disponibili, exacerbând problemele existente în sistemul de sănătate.

Dacă nu există suficienți medici ATI, este posibil ca pacienții care își permit să caute tratamente în străinătate, ceea ce crește costurile individuale și pune presiune pe familii. De asemenea, pentru stat, importul de personal medical din alte țări sau formarea suplimentară a medicilor poate reprezenta o povară financiară considerabilă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News