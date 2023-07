Marea greşeală făcută de părinţi când copiii lor termină liceul. Liviu Lucaci, rectorul UNATC, spune că "nu înţeleg că aşa vor avea un venit mai bun şi o viaţă mult mai bună"

"Din perspectiva învăţământului superior, sunt nişte lucruri care ne interesează foarte tare în aceste legi ale educaţiei şi pe care le consider foarte avantajoase pentru universităţi. De exemplu, această posibilitate de a-ţi dezvolta programe preuniversitare sub umbrela universităţii. De a avea grădiniţă proprie, şcoală generală, liceu, apoi universitate, studii doctorale, post-universitare. De ce e important pentru învăţământul vocaţional şi artistic? Pentru că au fost mai multe studii care arată cum se împart copiii după ce şi-ar dori ei să facă.

Am citit că 23% ar dori să meargă către meserii vocaţionale. Din păcate, aceşti 23% nu se regăsesc în cei care dau admitere. În sensul că ori familiile îi îndeamnă să nu meargă acolo, pun presiune de genul 'ce se va întâmpla cu tine?', neînţelegând că un om care are abilităţi în zona vocaţională va avea probabil un venit mai bun şi o viaţă mai bună decât dacă se duce într-o zonă unde nu are abilităţi şi va simţi toată viaţa meseria ca pe o povară. E o greşeală mare!

Dacă aceşti 23% s-ar regăsi în admiterea la facultăţi, lucrurile s-ar echilibra foarte frumos", a declarat Liviu Lucaci la DC NEWS.

Ce trecut au cei mai buni studenţi

"Hai să îi luăm pe cei care au educaţie sportivă. Vorbim acum de UNATC, dar e la fel şi în celelalte universităţi. Cei care au educaţie sportivă au rigoare şi capacitate de a învăţa mai mare decât ceilalţi. Au reguli, urmează un program, ştiu ce înseamnă acumularea, ştiu să îşi proporţioneze efortul cu rezultatul, ceea ce e foarte important. Sunt mai pregătiţi pentru viaţă. Studenţii noştri care au în spate sport de performanţă se descurcă mai bine în faţa unor provocări emoţionale pe care profesiile artistice le presupun. Sportul este un ajutor fantastic. Îţi dai seama imediat dacă a făcut sport. E mai riguros, adună informaţia care îi trebuie, de unde trebuie, se descurcă mai bine, se poziţionează mai corect în grup. E foarte interesant. Vă spun că sportul e ceva fantastic", a mai declarat Liviu Lucaci.

