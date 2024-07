Mare botez în familia AUR! Ce meserie nu vrea Ilinca să aibă fiul său - Radu. George Simion: Na... trebuie să ascultăm de mă-sa...

Astăzi are loc petrecerea de botez a micuțului Radu.

„Mi-aș dori să-i semene bunicului după care i-am pus și numele. A fost un om cinstit și drept. În rest... cum o vrea Dumnezeu, în funcție de abilitățile lui. Să fie ce vrea...”, a zis George Simion făcând referire la ce ar vrea să devină fiul său.

Ilinca l-a întrerupt și a zis: „Nu! Să nu devină politician!”

„Na... trebuie să ascultăm de mă-sa. Nici eu nu voiam să ajung politician, dar am văzut că nu are cine, am văzut că este multă mizerie în jur, am văzut că este nevoie de dreptate și am intrat în această luptă. Nu îmi doresc ceva anume pentru Radu. Nu vreau să-i impunem noi ceva. Își va găsi el singur calea. Noi l-am făcut, să dea Dumnezeu să-l creștem mare, să facă 18 ani și mai departe... sunt deciziile lui”, a mai zis președintele AUR.

„Radu este copilul întregului partid. Avem ajutoare, avem prieteni care ne sprijină, avem părinții aproape și suntem norocoși că îi avem. Dormim foarte puțin pe noapte. Este greu ca părinte al unui copil de câteva luni să apuci să dormi. De aceea am cearcăne, dar dă-le încolo de cearcăne că oricum îmbătrâneam și tot aveam cearcăne”, a mai zis George Simion.

Ilinca a zis că are un mesaj pentru tineri: „Să facă copii pentru că asta este adevărata bucurie”.

Apoi, a intervenit și George Simion: „Dacă puteți, faceți copii! Este și datoria României să vă ajute”

Vedeți aici interviul integral:

Sâmbătă, 6 iulie, la ora 17.00, are loc petrecerea organizată cu ocazia botezului micuțului Radu. Locul desfășurării evenimentului este Hotel Toaca Bellevue, Gura Humorului, Suceava.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News