Marcel Ciolacu: "Cîrstoiu nu e un criminal. Haideți să fim corecți"

Ciolacu spune că nu este corect ce i se întâmplă medicului Cătălin Cîrstoiu în această campanie în care este atacat pe toate fronturile, având în vedere valoarea lui profesională.

"Cu domnul Cîrstoiu o să vorbesc telefonic și mai târziu. E normal să ținem o legătură. Nu am apucat să mă uit în detaliu la conferința de presă de ieri pentru că am ajuns în jur de ora 00:00 și azi-dimineață am plecat la ora 7:00. Ce vă pot spune cu certitudine este că alianța PSD-PNL va avea un candidat unic. În acest moment avem un candidat unic. Domnul Cîrstoiu nu e un criminal, iertați-mă. Înțeleg campania... E un medic de excepție, un decan la UMF, un om care și-a construit și și-a clădit profesional tot ce se poate. Este solicitat și în România și în străinătate pentru operații și nu face operații simple. Haideți să fim corecți. Am înțeles. A fost la o clinică, dar lucrurile astea o să le lămurim în cadrul coaliției. Dânsul a fost medic, nu om politic. Eu știu o persoană care e incompatibilă - Clotilde Armand- și e trimisă în judecată. Eu n-am văzut o decizie la domnul Cîrstoiu. Dacă ANI are document, să îl trimită, să închidă cercetările sau ce au trimis ei acolo, corp de control. O să vorbim luni. E atât de simplu, de corect. Nu-mi cereți să iau decizii acum. E incorect față de un om cu o asemenea valoare profesională să fac acest lucru.

Am discuții zilnice cu domnul Cîrstoiu, cu domnul Ciucă, pentru că este normal să le am. Cele mai multe discuții le am cu domnul Tudose pentru că este cap de listă și așa cum am spus și la întâlnirea cu primarii, este și cel mai frumos europarlamentar," a mai spus Ciolacu.

