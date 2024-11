Marcel Ciolacu arată o prioritate strategică pe termen lung pentru România

Este vorba despre agricultură. Premierul a evidențiat de ce este atât de importantă sprijinirea producătorilor agricoli.

"Dialogul sincer și direct cu fermierii din Teleorman mi-a arătat încă o dată de ce sprijinirea producătorilor agricoli și susținerea procesării agroalimentare trebuie să fie priorități strategice pe termen lung ale României! Am văzut oameni care, deși împovărați de greutăți, sunt deciși să nu se dea bătuți. I-am ajutat cât am putut să depășească momente grele, alocând pentru agricultură un buget record în acest an, care a trecut de 2% din PIB.

Mi-au spus că, indiferent de tensiunile din jur, trebuie să luptăm împreună ca România să aibă mâncare sănătoasă, la prețuri accesibile pentru toți românii. De aceea, vom continua să dezvoltăm fabricile de procesare românești și vom crește subvențiile pentru fermierii noștri!", a transmis Marcel Ciolacu, pe o rețea de socializare.

