Marcel Ciolacu: Am terminat bacalaureatul când am terminat liceul

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, la finalul Congresului PSD, că şi-a luat examenul de bacalaureat după ce a terminat liceul şi că are o copie legalizată a diplomei din anul 1986. Totodată, el a afirmat că "nu a scris cărţi" şi "nu a plagiat".



"Oricând vă pot pune la dispoziţie şi diploma de bacalaureat, am şi fost la Buzău, am căutat-o; cu adevărat, am o copie legalizată din '86. Am terminat bacalaureatul când am terminat liceul. (....) Am toate documentele, vi le pun la dispoziţie", a declarat Marcel Ciolacu, la finalul Congresului PSD.



El a susţinut că a început să lucreze imediat după ce a terminat liceul, având în vedere că nu a intrat la facultate şi a precizat că nu răspunde la "toate ştirile inventate" şi totodată că nu vrea să fie jignit.

VEZI ȘI: Răsturnare de situație după discursul de lansare al lui Marcel Ciolacu. Bogdan Chirieac arată avantajul liderului PSD. ”Va fi greu pentru PNL”



"N-am scris cărţi, n-am plagiat. Chiar sunt un om normal. Mi-am pus familia înaintea deciziilor de a termina facultatea. Am muncit imediat după ce am terminat liceul, tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi n-aţi prins vremurile acelea, taică-meu mi-a zis: "Mă, dacă nu eşti în stare să intri la facultate, du-te la muncă, mă". Pe urmă m-am dus în armată. Erau alte vremuri. Ăsta e adevărul. Mi-am făcut o familie, am muncit, am muncit în mediul privat, nu mi-e ruşine de absolut nimic, dar nici nu pot să răspund la toate ştirile inventate. Nu pot să mă umilesc să răspund fiecăruia cum crede el sau ce vrea el să inventeze despre mine. Facem o dată o conferinţă, vi le arăt pe toate. Am încheiat discuţia şi cu asta basta. Înţeleg miza, înţeleg jocul, înţeleg orice vreţi. Nu am jignit pe nimeni şi vreau să nu fiu jignit", a mai spus liderul PSD.

Marcel Ciolacu, despre desecretizarea contractelor partidului cu presa





Întrebat dacă va desecretiza contractele partidului cu presa, Marcel Ciolacu a explicat că ar încălca prevederile unui contract comercial dacă ar oferi informaţii detaliate despre aceste cheltuieli. El susţine că presa are informaţii despre suma totală cheltuită de PSD în acest sens.



"Eu ştiu că dumneavoastră aveţi toate informaţiile, câţi bani cheltuie fiecare partid, nu numai Partidul Social Democrat cu presa. Întrebarea dumneavoastră ţine de un contract comercial, cel puţin aşa mi-au explicat mie avocaţii partidului. Eu aş încălca un contract comercial între partid şi anumite companii pentru a detalia aceste cheltuieli. (...) Le-am desecretizat. Ştiţi foarte bine întreaga sumă cheltuită. (...) Una este să nu ştii suma deloc şi să nu ştii câţi bani publici s-au dus într-o anumită direcţie (...) Nu pot să pun la dispoziţie ceva ce mă îngrădeşte un contract comercial", a detaliat Marcel Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News