Manuscrisul original al cvartetului Opus 130, achiziționat de Casa Memorială Beethoven

Casa memorială Beethoven din Bonn a achiziționat un important manuscris original al compozitorului Ludwig van Beethoven cu sprijinul donatorilor publici și privați, informează DPA.



Fundația Culturală a landurilor federale germane a precizat marți că documentul conține toate mișcările Cvartetului pentru coarde nr. 13 în Si bemol major, Opus 130.





Manuscrisul, redactat în 1825, conține nouă pagini și 15 părți de compoziție muzicală.



Conține de asemenea note și corecturi făcute de legendarul compozitor, care a murit în 1827.



Casa memorială Beethoven se află în locul de naștere al compozitorului, orașul Bonn, și include un muzeu, o sală de concerte, centru de cercetare și o arhivă, notează Agerpres.

Potrivit lui Daniel Hope, președintelui casei memoriale, documentul este ultimul manuscris important al lui Beethoven care se mai afla în proprietate privată.

I found it deeply moving to receive, on behalf of our Beethoven-Haus Bonn, the manuscript of Ludwig van Beethoven’s “Alla danza tedesca” movement from his Opus 130 String Quartet.



The journey this manuscript made bears witness to an eventful history of expropriation and… pic.twitter.com/yP81VWomAd