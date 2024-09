Majoritatea populației planetei nu își permite să treacă la energia verde. Aproape jumătate dintre gospodării nu își permit nici facturile din prezent

În paralel, consumatorii nu par dispuși să suporte costurile suplimentare necesare pentru investiții în energie verde, o situație care complică atingerea obiectivelor ambițioase de emisii net-zero până în 2050.

Potrivit studiului “The energy provider’s guide to net zero: Managing consumer affordability and an affordable energy system”, tranziția către un sistem energetic sustenabil va necesita investiții colosale de aproximativ 115 trilioane de dolari. Aceste fonduri sunt esențiale pentru a atinge obiectivele climatice globale de reducere a emisiilor de carbon, dar prețul acestor investiții riscă să fie transferat asupra consumatorilor, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra facturilor la electricitate.

Modelele economice prezentate în studiu arată că, dacă aceste costuri sunt împinse către consumatori, cheltuielile medii cu energia electrică ar putea crește de la 6% din venitul gospodăriilor la 14% până în 2050. Această creștere ar putea face tranziția către energie verde dificilă pentru mulți consumatori, în special pentru cei care deja se confruntă cu dificultăți financiare în gestionarea facturilor lunare.

Rezistența consumatorilor la costurile suplimentare pentru energie verde

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 16.800 de consumatori din 18 țări și a dezvăluit că problemele legate de accesibilitatea energiei sunt comune la nivel global. În regiunile precum America de Nord și America Latină, 45%, respectiv 47% dintre consumatori au raportat dificultăți în plata facturilor. În schimb, procentul este ceva mai redus în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), unde doar 33% dintre gospodării au întâmpinat astfel de probleme, și în regiunea Asia-Pacific (APAC), unde 29% dintre consumatori se confruntă cu dificultăți similare.

Un aspect semnificativ al acestei cercetări este nemulțumirea consumatorilor față de sprijinul pe care îl primesc din partea furnizorilor de energie. Doar 36% dintre gospodării s-au declarat mulțumite de ajutorul oferit pentru economisirea energiei, ceea ce indică o necesitate clară de îmbunătățire a serviciilor furnizate în acest domeniu.

În contextul economic actual, în care prețurile pentru bunuri esențiale precum locuințele, alimentele și transportul sunt în creștere, consumatorii se arată reticenți în a suporta costurile adiționale necesare pentru investiții în energia verde. Studiul arată că 54% dintre respondenți nu sunt dispuși să plătească un cost suplimentar pentru aceste investiții, motivul principal invocat fiind accesibilitatea. Totuși, 29% dintre participanții la studiu, majoritatea tineri din mediul urban, s-au arătat dispuși să plătească cu până la 15% mai mult pentru energie verde, sugerând o diferență de atitudine în funcție de grupul demografic.

Deși 81% dintre gospodării au declarat că susțin tranziția către energie verde, majoritatea nu consideră că este responsabilitatea lor să finanțeze aceste inițiative. În medie, consumatorii ar fi dispuși să accepte o creștere de 9-10% a facturilor pentru a susține tranziția energetică, ceea ce sugerează o limită clară a disponibilității lor de a contribui financiar la acest efort.

Riscul întârzierii tranziției și impactul asupra facturilor

Una dintre dilemele majore pentru furnizorii de energie este echilibrul între investițiile necesare și impactul asupra consumatorilor. Pe de o parte, aceștia trebuie să investească în modernizarea și decarbonizarea sistemelor energetice pentru a îndeplini obiectivele de emisii net-zero. Pe de altă parte, creșterea prețurilor la energie pentru consumatori ar putea agrava problemele de accesibilitate și ar putea împiedica adoptarea pe scară largă a energiei curate.

Studiul Accenture avertizează că, dacă nu se vor lua măsuri colective pentru a găsi soluții accesibile, tranziția către energie verde ar putea întârzia cu până la 35 de ani. Această întârziere ar pune în pericol obiectivele climatice globale și ar putea duce la creșteri semnificative ale costurilor energetice pentru gospodării.

O soluție propusă de Accenture este ca furnizorii de energie să își reinventeze modelele de afaceri, trecând de la o abordare axată pe infrastructură la una orientată către client. Aceștia trebuie să își înțeleagă mai bine consumatorii și să le ofere soluții personalizate pentru reducerea consumului de energie și a costurilor. Utilizarea tehnologiilor avansate, precum inteligența artificială, poate juca un rol esențial în această transformare, ajutând furnizorii să ofere servicii mai eficiente și mai accesibile.

Un semn pozitiv este faptul că 87% dintre consumatorii rezidențiali intervievați sunt deja interesați sau implicați în achiziționarea de produse și servicii legate de energia verde, cum ar fi încărcarea vehiculelor electrice, stocarea bateriilor și instalarea de panouri solare. Principalul motiv pentru adoptarea acestor tehnologii este reducerea costurilor pe termen lung, ceea ce sugerează că furnizorii de energie au o oportunitate de a încuraja tranziția prin oferirea de soluții eficiente și accesibile.

